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В Тверской области первый звонок прозвенел почти для 15 тысяч первоклашек - РИА Новости, 01.09.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220901/pervoklashki-1813760976.html
В Тверской области первый звонок прозвенел почти для 15 тысяч первоклашек
В Тверской области первый звонок прозвенел почти для 15 тысяч первоклашек - РИА Новости, 01.09.2022
В Тверской области первый звонок прозвенел почти для 15 тысяч первоклашек
В День знаний 1 сентября в Тверской области первый школьный звонок прозвенел почти для 15 тысяч первоклассников, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:47
2022-09-01T15:47
тверская область
тверь
игорь руденя
день знаний
общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 1 сен – РИА Новости. В День знаний 1 сентября в Тверской области первый школьный звонок прозвенел почти для 15 тысяч первоклассников, сообщает пресс-служба регионального правительства."Вы для нас главная надежда региона. Сегодня у вас первый урок, вы познакомитесь со своими учителями, одноклассниками. И впечатления о первом дне в школе останутся с вами на всю жизнь. Хочу пожелать вам, чтобы все дни учебы были для вас радостными", – сказал губернатор области Игорь Руденя на торжественной линейке в одной из средних школ Твери.Губернатор осмотрел учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовую, а также пообщался с учениками школы. Глава региона дал поручение профильным министерствам проработать вопрос об установке на территории школы новой спортивной площадки.Всего в День знаний школы Тверской области распахнули двери для 141 тысячи детей- это на 1255 учеников больше чем годом ранее, отметили в пресс-службе.
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тверь, игорь руденя, день знаний, общество, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, День знаний, Общество, Тверская область
15:47 01.09.2022
 

В Тверской области первый звонок прозвенел почти для 15 тысяч первоклашек

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на торжественной линейке в средней школе в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на торжественной линейке в средней школе в Твери - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 1 сен – РИА Новости. В День знаний 1 сентября в Тверской области первый школьный звонок прозвенел почти для 15 тысяч первоклассников, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Вы для нас главная надежда региона. Сегодня у вас первый урок, вы познакомитесь со своими учителями, одноклассниками. И впечатления о первом дне в школе останутся с вами на всю жизнь. Хочу пожелать вам, чтобы все дни учебы были для вас радостными", – сказал губернатор области Игорь Руденя на торжественной линейке в одной из средних школ Твери.
Губернатор осмотрел учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовую, а также пообщался с учениками школы. Глава региона дал поручение профильным министерствам проработать вопрос об установке на территории школы новой спортивной площадки.
Всего в День знаний школы Тверской области распахнули двери для 141 тысячи детей- это на 1255 учеников больше чем годом ранее, отметили в пресс-службе.
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Тверская областьТверьИгорь РуденяДень знанийОбществоТверская область
 
 
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