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В Тверской области первый звонок прозвенел почти для 15 тысяч первоклашек

В Тверской области первый звонок прозвенел почти для 15 тысяч первоклашек - РИА Новости, 01.09.2022

В Тверской области первый звонок прозвенел почти для 15 тысяч первоклашек

В День знаний 1 сентября в Тверской области первый школьный звонок прозвенел почти для 15 тысяч первоклассников, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:47

2022-09-01T15:47

2022-09-01T15:47

тверская область

тверь

игорь руденя

день знаний

общество

тверская область

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ТВЕРЬ, 1 сен – РИА Новости. В День знаний 1 сентября в Тверской области первый школьный звонок прозвенел почти для 15 тысяч первоклассников, сообщает пресс-служба регионального правительства."Вы для нас главная надежда региона. Сегодня у вас первый урок, вы познакомитесь со своими учителями, одноклассниками. И впечатления о первом дне в школе останутся с вами на всю жизнь. Хочу пожелать вам, чтобы все дни учебы были для вас радостными", – сказал губернатор области Игорь Руденя на торжественной линейке в одной из средних школ Твери.Губернатор осмотрел учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовую, а также пообщался с учениками школы. Глава региона дал поручение профильным министерствам проработать вопрос об установке на территории школы новой спортивной площадки.Всего в День знаний школы Тверской области распахнули двери для 141 тысячи детей- это на 1255 учеников больше чем годом ранее, отметили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, игорь руденя, день знаний, общество, тверская область