https://ria.ru/20220901/pavodki-1813606098.html

Власти Камчатки выделили средства на компенсацию ущерба от паводка

Власти Камчатки выделили средства на компенсацию ущерба от паводка - РИА Новости, 01.09.2022

Власти Камчатки выделили средства на компенсацию ущерба от паводка

Власти Камчатки выделили 15 миллионов рублей на компенсацию ущерба жителям села Соболево, дома которых пострадали от разлившейся реки Большая Воровская,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T05:51

2022-09-01T05:51

2022-09-01T05:51

соболевский район

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен- РИА Новости. Власти Камчатки выделили 15 миллионов рублей на компенсацию ущерба жителям села Соболево, дома которых пострадали от разлившейся реки Большая Воровская, сообщили в пресс-службе правительства региона.Река Большая Воровская в Соболевском районе начала разливаться вечером в понедельник. К концу дня из-за затопленной проезжей части дорожные службы закрыли проезд на трассе Соболево - Устьевое. Во вторник утром была закрыта трасса Соболево - Кировский, которая тоже ушла под воду. По последним данным, в селе подтоплены территории 90 домов, развернут пункт временного размещения. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации."Принято решение о выделении бюджету Соболевского района из краевого бюджета 14 миллионов рублей. Эта сумма в ближайшие дни будет доведена району для дальнейших выплат населению и восстановлению тех социальных объектов, которые пострадали в результате наводнения. Район добавит к этой сумме свои средства – один миллион рублей", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

https://ria.ru/20220829/doroga-1812909829.html

соболевский район

камчатский край

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соболевский район, камчатский край, происшествия