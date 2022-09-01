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Власти Камчатки выделили средства на компенсацию ущерба от паводка - РИА Новости, 01.09.2022
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Власти Камчатки выделили средства на компенсацию ущерба от паводка
Власти Камчатки выделили средства на компенсацию ущерба от паводка - РИА Новости, 01.09.2022
Власти Камчатки выделили средства на компенсацию ущерба от паводка
Власти Камчатки выделили 15 миллионов рублей на компенсацию ущерба жителям села Соболево, дома которых пострадали от разлившейся реки Большая Воровская,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T05:51
2022-09-01T05:51
соболевский район
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен- РИА Новости. Власти Камчатки выделили 15 миллионов рублей на компенсацию ущерба жителям села Соболево, дома которых пострадали от разлившейся реки Большая Воровская, сообщили в пресс-службе правительства региона.Река Большая Воровская в Соболевском районе начала разливаться вечером в понедельник. К концу дня из-за затопленной проезжей части дорожные службы закрыли проезд на трассе Соболево - Устьевое. Во вторник утром была закрыта трасса Соболево - Кировский, которая тоже ушла под воду. По последним данным, в селе подтоплены территории 90 домов, развернут пункт временного размещения. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации."Принято решение о выделении бюджету Соболевского района из краевого бюджета 14 миллионов рублей. Эта сумма в ближайшие дни будет доведена району для дальнейших выплат населению и восстановлению тех социальных объектов, которые пострадали в результате наводнения. Район добавит к этой сумме свои средства – один миллион рублей", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.
https://ria.ru/20220829/doroga-1812909829.html
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соболевский район, камчатский край, происшествия
Соболевский район, Камчатский край, Происшествия
05:51 01.09.2022
 
Власти Камчатки выделили средства на компенсацию ущерба от паводка

Власти Камчатки выделили средства на компенсацию ущерба от паводков жителям села Соболево

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСпасатели оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
Спасатели оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Спасатели оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен- РИА Новости. Власти Камчатки выделили 15 миллионов рублей на компенсацию ущерба жителям села Соболево, дома которых пострадали от разлившейся реки Большая Воровская, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Река Большая Воровская в Соболевском районе начала разливаться вечером в понедельник. К концу дня из-за затопленной проезжей части дорожные службы закрыли проезд на трассе Соболево - Устьевое. Во вторник утром была закрыта трасса Соболево - Кировский, которая тоже ушла под воду. По последним данным, в селе подтоплены территории 90 домов, развернут пункт временного размещения. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
"Принято решение о выделении бюджету Соболевского района из краевого бюджета 14 миллионов рублей. Эта сумма в ближайшие дни будет доведена району для дальнейших выплат населению и восстановлению тех социальных объектов, которые пострадали в результате наводнения. Район добавит к этой сумме свои средства – один миллион рублей", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.
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На западе Камчатки перекрыли дорогу из-за вышедшей из берегов реки
 
Соболевский районКамчатский крайПроисшествия
 
 
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