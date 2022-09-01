Власти Камчатки выделили средства на компенсацию ущерба от паводка
Власти Камчатки выделили средства на компенсацию ущерба от паводков жителям села Соболево
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСпасатели оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
Спасатели оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен- РИА Новости. Власти Камчатки выделили 15 миллионов рублей на компенсацию ущерба жителям села Соболево, дома которых пострадали от разлившейся реки Большая Воровская, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Река Большая Воровская в Соболевском районе начала разливаться вечером в понедельник. К концу дня из-за затопленной проезжей части дорожные службы закрыли проезд на трассе Соболево - Устьевое. Во вторник утром была закрыта трасса Соболево - Кировский, которая тоже ушла под воду. По последним данным, в селе подтоплены территории 90 домов, развернут пункт временного размещения. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
"Принято решение о выделении бюджету Соболевского района из краевого бюджета 14 миллионов рублей. Эта сумма в ближайшие дни будет доведена району для дальнейших выплат населению и восстановлению тех социальных объектов, которые пострадали в результате наводнения. Район добавит к этой сумме свои средства – один миллион рублей", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.
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