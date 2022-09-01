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США предрекли катастрофу из-за решения Белого дома по Украине - РИА Новости, 01.09.2022
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США предрекли катастрофу из-за решения Белого дома по Украине
США предрекли катастрофу из-за решения Белого дома по Украине - РИА Новости, 01.09.2022
США предрекли катастрофу из-за решения Белого дома по Украине
США отправляют на Украину вооружение на миллиарды долларов, что может сильно аукнуться им уже в ближайшем будущем, пишет научный сотрудник Defense Priorities... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:55
2022-09-01T17:16
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. США отправляют на Украину вооружение на миллиарды долларов, что может сильно аукнуться им уже в ближайшем будущем, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер в статье для издания Business Insider.Автор заметил, что все больше ярых критиков военной помощи Киеву начинают задаваться вопросами, где может в итоге оказаться отправленное оружие и какие долгосрочные риски несет это для американской безопасности. По мнению Гилтнера, точно ответить на эти вопросы не представляется возможным, а значит, нужно проявлять большую осторожность в вопросе военной помощи Украине.Он приводит слова исследователя Джордана Коэна, который убежден, что США почувствуют последствия столь неосмотрительной политики уже буквально через десятилетие. Коэн обращает внимание на события в Сирии и Йемене, когда поставленное Вашингтоном оружие оказалось на черном рынке и стало добычей террористических формирований.Гилтнер также подчеркнул, что чем больше США пошлют оружия Киеву, тем сильнее накалится обстановка в регионе, ведь Россия обоснованно воспринимает подобные шаги как угрозу своей безопасности.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743641.html
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украина, сша, ситуация в днр и лнр, в мире, россия
Украина, США, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Россия
15:55 01.09.2022 (обновлено: 17:16 01.09.2022)
 
США предрекли катастрофу из-за решения Белого дома по Украине

BI: поставки оружия Киеву могут больно ударить по США уже через десятилетие

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. США отправляют на Украину вооружение на миллиарды долларов, что может сильно аукнуться им уже в ближайшем будущем, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер в статье для издания Business Insider.
Автор заметил, что все больше ярых критиков военной помощи Киеву начинают задаваться вопросами, где может в итоге оказаться отправленное оружие и какие долгосрочные риски несет это для американской безопасности. По мнению Гилтнера, точно ответить на эти вопросы не представляется возможным, а значит, нужно проявлять большую осторожность в вопросе военной помощи Украине.
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Он приводит слова исследователя Джордана Коэна, который убежден, что США почувствуют последствия столь неосмотрительной политики уже буквально через десятилетие. Коэн обращает внимание на события в Сирии и Йемене, когда поставленное Вашингтоном оружие оказалось на черном рынке и стало добычей террористических формирований.
Гилтнер также подчеркнул, что чем больше США пошлют оружия Киеву, тем сильнее накалится обстановка в регионе, ведь Россия обоснованно воспринимает подобные шаги как угрозу своей безопасности.

"Американским политикам следует перестать так сильно верить в то, что оружие служит средством достижения целей. <…> Существуют и другие инструменты, такие как дипломатические переговоры. Украине и США нужно использовать что-то, кроме вооружений, чтобы прекратить этот кризис", — заключил обозреватель.

На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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