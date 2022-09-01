https://ria.ru/20220901/oruzhie-1813763016.html

США предрекли катастрофу из-за решения Белого дома по Украине

США предрекли катастрофу из-за решения Белого дома по Украине - РИА Новости, 01.09.2022

США предрекли катастрофу из-за решения Белого дома по Украине

США отправляют на Украину вооружение на миллиарды долларов, что может сильно аукнуться им уже в ближайшем будущем, пишет научный сотрудник Defense Priorities... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:55

2022-09-01T15:55

2022-09-01T17:16

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. США отправляют на Украину вооружение на миллиарды долларов, что может сильно аукнуться им уже в ближайшем будущем, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер в статье для издания Business Insider.Автор заметил, что все больше ярых критиков военной помощи Киеву начинают задаваться вопросами, где может в итоге оказаться отправленное оружие и какие долгосрочные риски несет это для американской безопасности. По мнению Гилтнера, точно ответить на эти вопросы не представляется возможным, а значит, нужно проявлять большую осторожность в вопросе военной помощи Украине.Он приводит слова исследователя Джордана Коэна, который убежден, что США почувствуют последствия столь неосмотрительной политики уже буквально через десятилетие. Коэн обращает внимание на события в Сирии и Йемене, когда поставленное Вашингтоном оружие оказалось на черном рынке и стало добычей террористических формирований.Гилтнер также подчеркнул, что чем больше США пошлют оружия Киеву, тем сильнее накалится обстановка в регионе, ведь Россия обоснованно воспринимает подобные шаги как угрозу своей безопасности.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743641.html

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813665195.html

украина

сша

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, сша, ситуация в днр и лнр, в мире, россия