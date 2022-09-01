https://ria.ru/20220901/orenburg-1813662310.html

Аэропорт Оренбурга возобновляет работу после реконструкции полосы

Аэропорт Оренбурга возобновляет работу после реконструкции полосы - РИА Новости, 01.09.2022

Аэропорт Оренбурга возобновляет работу после реконструкции полосы

Международный аэропорт Оренбурга имени Юрия Гагарина возобновляет работу после капитальной реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:02

2022-09-01T12:02

2022-09-01T12:02

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УФА, 1 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Оренбурга имени Юрия Гагарина возобновляет работу после капитальной реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла."Аэропорт начнет принимать и отправлять суда в ночь на 1 сентября", — уточнили в пресс-службе, отметив, что первый самолет прибудет из Москвы.Всего в сентябре из Оренбурга доступны пять направлений полетов — в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Екатеринбург. Рейсы будут выполнять семь авиакомпаний. Перед открытием воздушной гавани сотрудники проверили исправность средств наземного оборудования на местах стоянки самолетов, техническое состояние аэродромного пожарного автомобиля и пожарно-технического вооружения, добавили в пресс-службе. Также была проведена генеральная уборка в терминале.С 20 мая до 31 августа аэропорт Оренбурга был закрыт на реконструкцию полосы. Вся летная программа выполнялась из Орска. Власти организовали для пассажиров бесплатный трансфер из столицы региона.

https://ria.ru/20220831/aviabiletov-1813239244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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