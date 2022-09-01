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Аэропорт Оренбурга возобновляет работу после реконструкции полосы - РИА Новости, 01.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220901/orenburg-1813662310.html
Аэропорт Оренбурга возобновляет работу после реконструкции полосы
Аэропорт Оренбурга возобновляет работу после реконструкции полосы - РИА Новости, 01.09.2022
Аэропорт Оренбурга возобновляет работу после реконструкции полосы
Международный аэропорт Оренбурга имени Юрия Гагарина возобновляет работу после капитальной реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:02
2022-09-01T12:02
туризм
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туризм
аэропорт
реконструкция
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УФА, 1 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Оренбурга имени Юрия Гагарина возобновляет работу после капитальной реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла."Аэропорт начнет принимать и отправлять суда в ночь на 1 сентября", — уточнили в пресс-службе, отметив, что первый самолет прибудет из Москвы.Всего в сентябре из Оренбурга доступны пять направлений полетов — в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Екатеринбург. Рейсы будут выполнять семь авиакомпаний. Перед открытием воздушной гавани сотрудники проверили исправность средств наземного оборудования на местах стоянки самолетов, техническое состояние аэродромного пожарного автомобиля и пожарно-технического вооружения, добавили в пресс-службе. Также была проведена генеральная уборка в терминале.С 20 мая до 31 августа аэропорт Оренбурга был закрыт на реконструкцию полосы. Вся летная программа выполнялась из Орска. Власти организовали для пассажиров бесплатный трансфер из столицы региона.
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оренбург, москва, орск, новости - туризм, туризм, аэропорт, реконструкция
Туризм, Оренбург, Москва, Орск, Новости - Туризм, Туризм, Аэропорт, Реконструкция
12:02 01.09.2022
 
Аэропорт Оренбурга возобновляет работу после реконструкции полосы

Аэропорт Оренбурга возобновляет работу после реконструкции взлетно-посадочной полосы

© РИА НовостиПервые самолеты региональной авиации в Оренбурге
Первые самолеты региональной авиации в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости
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УФА, 1 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Оренбурга имени Юрия Гагарина возобновляет работу после капитальной реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
"Аэропорт начнет принимать и отправлять суда в ночь на 1 сентября", — уточнили в пресс-службе, отметив, что первый самолет прибудет из Москвы.
Всего в сентябре из Оренбурга доступны пять направлений полетов — в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Екатеринбург. Рейсы будут выполнять семь авиакомпаний.
Перед открытием воздушной гавани сотрудники проверили исправность средств наземного оборудования на местах стоянки самолетов, техническое состояние аэродромного пожарного автомобиля и пожарно-технического вооружения, добавили в пресс-службе. Также была проведена генеральная уборка в терминале.
С 20 мая до 31 августа аэропорт Оренбурга был закрыт на реконструкцию полосы. Вся летная программа выполнялась из Орска. Власти организовали для пассажиров бесплатный трансфер из столицы региона.
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