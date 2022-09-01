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Следователи осмотрели место обстрела учебного центра в Донецке
Следователи осмотрели место обстрела учебного центра в Донецке - РИА Новости, 01.09.2022
Следователи осмотрели место обстрела учебного центра в Донецке
Представители Следственного Комитета Российской Федерации в четверг провели осмотр места обстрела украинскими войсками "Учебного центра охраны труда" в Донецке, РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T21:03
2022-09-01T21:03
2022-09-01T21:07
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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Представители Следственного Комитета Российской Федерации в четверг провели осмотр места обстрела украинскими войсками "Учебного центра охраны труда" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Оперативная группа следователей СК РФ осмотрела место обстрела "Учебного центра охраны труда" в Киевском районе Донецка. На месте были опрошены свидетели, зафиксированы повреждения имущества, а также найдены части боеприпасов.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков..
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РИА Новости
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в мире, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), россия, артем
В мире, Донецк (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Артем
21:03 01.09.2022 (обновлено: 21:07 01.09.2022)
Следователи осмотрели место обстрела учебного центра в Донецке
Следователи СК России осмотрели место обстрела "Учебного центра охраны труда" в Донецке