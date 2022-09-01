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Следователи осмотрели место обстрела учебного центра в Донецке

Следователи осмотрели место обстрела учебного центра в Донецке - РИА Новости, 01.09.2022

Следователи осмотрели место обстрела учебного центра в Донецке

Представители Следственного Комитета Российской Федерации в четверг провели осмотр места обстрела украинскими войсками "Учебного центра охраны труда" в Донецке, РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T21:03

2022-09-01T21:03

2022-09-01T21:07

в мире

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следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Представители Следственного Комитета Российской Федерации в четверг провели осмотр места обстрела украинскими войсками "Учебного центра охраны труда" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Оперативная группа следователей СК РФ осмотрела место обстрела "Учебного центра охраны труда" в Киевском районе Донецка. На месте были опрошены свидетели, зафиксированы повреждения имущества, а также найдены части боеприпасов.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков..

донецк (днр)

россия

артем

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в мире, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), россия, артем