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Следователи осмотрели место обстрела учебного центра в Донецке - РИА Новости, 01.09.2022
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Следователи осмотрели место обстрела учебного центра в Донецке
Следователи осмотрели место обстрела учебного центра в Донецке - РИА Новости, 01.09.2022
Следователи осмотрели место обстрела учебного центра в Донецке
Представители Следственного Комитета Российской Федерации в четверг провели осмотр места обстрела украинскими войсками "Учебного центра охраны труда" в Донецке, РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T21:03
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в мире
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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Представители Следственного Комитета Российской Федерации в четверг провели осмотр места обстрела украинскими войсками "Учебного центра охраны труда" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Оперативная группа следователей СК РФ осмотрела место обстрела "Учебного центра охраны труда" в Киевском районе Донецка. На месте были опрошены свидетели, зафиксированы повреждения имущества, а также найдены части боеприпасов.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков..
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в мире, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), россия, артем
В мире, Донецк (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Артем
21:03 01.09.2022 (обновлено: 21:07 01.09.2022)
 
Следователи осмотрели место обстрела учебного центра в Донецке

Следователи СК России осмотрели место обстрела "Учебного центра охраны труда" в Донецке

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета России
Сотрудники Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости
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Сотрудники Следственного комитета России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Представители Следственного Комитета Российской Федерации в четверг провели осмотр места обстрела украинскими войсками "Учебного центра охраны труда" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Оперативная группа следователей СК РФ осмотрела место обстрела "Учебного центра охраны труда" в Киевском районе Донецка. На месте были опрошены свидетели, зафиксированы повреждения имущества, а также найдены части боеприпасов.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков..
 
В миреДонецк (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияАртем
 
 
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