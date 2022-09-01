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Украинские военные обстреляли Еленовку и Макеевку
Украинские военные обстреляли Еленовку и Макеевку - РИА Новости, 01.09.2022
Украинские военные обстреляли Еленовку и Макеевку
Украинские войска за 32 минуты обстреляли Еленовку и Макеевку в ДНР, выпущено девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:53
2022-09-01T20:53
2022-09-01T20:53
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска за 32 минуты обстреляли Еленовку и Макеевку в ДНР, выпущено девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Еленовка была обстреляна в 19.50 шестью снарядами. В сторону Червоногвардейского района Макеевки в 20.22 выпустили три снаряда.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, макеевка, нато, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, НАТО, Украина, США
Украинские военные обстреляли Еленовку и Макеевку
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Еленовку и Макеевку натовскими снарядами