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Украинские военные обстреляли Еленовку и Макеевку

Украинские военные обстреляли Еленовку и Макеевку - РИА Новости, 01.09.2022

Украинские военные обстреляли Еленовку и Макеевку

Украинские войска за 32 минуты обстреляли Еленовку и Макеевку в ДНР, выпущено девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:53

2022-09-01T20:53

2022-09-01T20:53

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

нато

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска за 32 минуты обстреляли Еленовку и Макеевку в ДНР, выпущено девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Еленовка была обстреляна в 19.50 шестью снарядами. В сторону Червоногвардейского района Макеевки в 20.22 выпустили три снаряда.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

украина

сша

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в мире, макеевка, нато, украина, сша