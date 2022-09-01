https://ria.ru/20220901/obstrel-1813798602.html

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 01.09.2022

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские войска в четверг за 15 минут обстреляли Горловку 20 снарядами калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:27

2022-09-01T17:27

2022-09-01T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг за 15 минут обстреляли Горловку 20 снарядами калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Никитовский район города был обстрелян 15 снарядами калибром 152 мм в 16.50 и пятью снарядами такого же калибра в 17.05 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк