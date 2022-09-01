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Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 01.09.2022
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские войска в четверг за 15 минут обстреляли Горловку 20 снарядами калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:27
2022-09-01T17:27
2022-09-01T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг за 15 минут обстреляли Горловку 20 снарядами калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Никитовский район города был обстрелян 15 снарядами калибром 152 мм в 16.50 и пятью снарядами такого же калибра в 17.05 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
17:27 01.09.2022 (обновлено: 17:34 01.09.2022)
Украинские военные обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке