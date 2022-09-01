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Украинские военные обстреляли Донецк и Минеральное
Украинские военные обстреляли Донецк и Минеральное - РИА Новости, 01.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Минеральное
Украинские войска за 10 минут обстреляли несколько районов Донецка и поселок Минеральное , выпустив в общей сложности 15 снарядов калибрами 155 и 152... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:51
2022-09-01T14:51
2022-09-01T14:51
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли несколько районов Донецка и поселок Минеральное , выпустив в общей сложности 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 14:05 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Кировский, Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 14.10 украинскими военными было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров по поселку Минеральное.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220827/zapad-1812327613.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк и Минеральное
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 15 снарядов по Донецку и Минеральному