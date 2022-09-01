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ВСУ обстреляли территорию автотранспортного предприятия в Донецке
ВСУ обстреляли территорию автотранспортного предприятия в Донецке - РИА Новости, 01.09.2022
ВСУ обстреляли территорию автотранспортного предприятия в Донецке
Украинские войска обстреляли территорию автотранспортного предприятия в Донецке, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:38
2022-09-01T14:38
2022-09-01T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию автотранспортного предприятия в Донецке, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Украинские нацисты обстреляли территорию автотранспортного предприятия в Куйбышевском районе. Подробности уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район
ВСУ обстреляли территорию автотранспортного предприятия в Донецке
Мэр Кулемзин: ВСУ обстреляли территорию автотранспортного предприятия в Донецке