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В Энергодаре три детских сада повредило из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 01.09.2022
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В Энергодаре три детских сада повредило из-за обстрелов ВСУ
В Энергодаре три детских сада повредило из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 01.09.2022
В Энергодаре три детских сада повредило из-за обстрелов ВСУ
Три детских сада разбито в результате утреннего обстрела города Энергодар украинскими войсками, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:04
2022-09-01T12:04
в мире
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Три детских сада разбито в результате утреннего обстрела города Энергодар украинскими войсками, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."По городу лупили неизбирательно, три детских садика разбито. Трое погибших, пятеро раненых, маленькая девочка сейчас на операционном столе", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".Массированный обстрел города Энергодар украинскими войсками начался рано утром в четверг, на данный момент известно от трех погибших мирных гражданах, пятеро ранены. Пожары произошли в двух детских садах, разбиты некоторые жилые дома.
https://ria.ru/20220901/energodar-1813672109.html
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в мире, энергодар, запорожская область
В мире, Энергодар, Запорожская область
12:04 01.09.2022
 
В Энергодаре три детских сада повредило из-за обстрелов ВСУ

В Энергодаре три детских сада повредило из-за обстрелов со стороны украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Три детских сада разбито в результате утреннего обстрела города Энергодар украинскими войсками, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"По городу лупили неизбирательно, три детских садика разбито. Трое погибших, пятеро раненых, маленькая девочка сейчас на операционном столе", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".
Массированный обстрел города Энергодар украинскими войсками начался рано утром в четверг, на данный момент известно от трех погибших мирных гражданах, пятеро ранены. Пожары произошли в двух детских садах, разбиты некоторые жилые дома.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 11:50Специальная военная операция на Украине
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В миреЭнергодарЗапорожская область
 
 
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