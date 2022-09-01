https://ria.ru/20220901/obstrel-1813680190.html

В Энергодаре три детских сада повредило из-за обстрелов ВСУ

В Энергодаре три детских сада повредило из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 01.09.2022

В Энергодаре три детских сада повредило из-за обстрелов ВСУ

Три детских сада разбито в результате утреннего обстрела города Энергодар украинскими войсками, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:04

2022-09-01T12:04

2022-09-01T12:04

в мире

энергодар

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Три детских сада разбито в результате утреннего обстрела города Энергодар украинскими войсками, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."По городу лупили неизбирательно, три детских садика разбито. Трое погибших, пятеро раненых, маленькая девочка сейчас на операционном столе", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".Массированный обстрел города Энергодар украинскими войсками начался рано утром в четверг, на данный момент известно от трех погибших мирных гражданах, пятеро ранены. Пожары произошли в двух детских садах, разбиты некоторые жилые дома.

https://ria.ru/20220901/energodar-1813672109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, энергодар, запорожская область