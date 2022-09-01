ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив по шесть снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что по Пантелеймоновке украинские военные в 6.40 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.