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ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 01.09.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив по шесть снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T07:36

2022-09-01T07:36

2022-09-01T07:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

нато

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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив по шесть снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Отмечается, что по Пантелеймоновке украинские военные в 6.40 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато