https://ria.ru/20220901/obse-1813694048.html
Лукашевич назвал однобокое внимание ОБСЕ к Украине недопустимым
Лукашевич назвал однобокое внимание ОБСЕ к Украине недопустимым - РИА Новости, 01.09.2022
Лукашевич назвал однобокое внимание ОБСЕ к Украине недопустимым
Однобокое внимание исполнительных структур ОБСЕ к ситуации на Украине недопустимо, заявил постоянный представитель России при этой организации Александр... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:51
2022-09-01T12:51
2022-09-01T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
обсе
александр лукашевич
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 1 сен - РИА Новости. Однобокое внимание исполнительных структур ОБСЕ к ситуации на Украине недопустимо, заявил постоянный представитель России при этой организации Александр Лукашевич.В четверг глава МИД Северной Македонии Буяр Османи представил приоритеты председательства страны в ОБСЕ в 2023 году."Ожидаем от северомакедонского председательства создания условий для сбалансированной работы и недопущения размывания авторитета исполструктур ОБСЕ – они не должны становиться инструментом сведения политических счетов под предлогом ситуации на Украине. Недопустимо их однобокое внимание к украинским сюжетам, селективное толкование мандатов, а в ряде случаев – прямая политическая ангажированность. Нельзя закрывать глаза на очевидные нарушения киевским режимом принципов и обязательств в рамках ОБСЕ, в том числе в правочеловеческой сфере", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.Он указал, что ОБСЕ упустила шанс сыграть роль в содействии политическому урегулированию украинского конфликта через реализацию минских соглашений, и Россия была вынуждена вмешаться, "чтобы прекратить кровопролитие и уничтожение мирного населения Донбасса, снять реальные угрозы национальной безопасности у своих рубежей в полном соответствии с положениями Устава ООН"."Продолжение безудержной военной поддержки Киева со стороны стран НАТО и ЕС – авантюрный путь, который множит страдания мирных граждан Украины и способен привести к катастрофическим последствиям не только для этой страны, но и в более широком региональном масштабе", - заключил он.
https://ria.ru/20220809/obse-1808406680.html
https://ria.ru/20220809/obse-1808378933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, обсе, александр лукашевич, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ОБСЕ, Александр Лукашевич, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашевич назвал однобокое внимание ОБСЕ к Украине недопустимым
Постпред России Лукашевич назвал однобокое внимание ОБСЕ к Украине недопустимым