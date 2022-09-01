https://ria.ru/20220901/obse-1813694048.html

Лукашевич назвал однобокое внимание ОБСЕ к Украине недопустимым

Лукашевич назвал однобокое внимание ОБСЕ к Украине недопустимым - РИА Новости, 01.09.2022

Лукашевич назвал однобокое внимание ОБСЕ к Украине недопустимым

Однобокое внимание исполнительных структур ОБСЕ к ситуации на Украине недопустимо, заявил постоянный представитель России при этой организации Александр... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:51

2022-09-01T12:51

2022-09-01T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

обсе

александр лукашевич

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 1 сен - РИА Новости. Однобокое внимание исполнительных структур ОБСЕ к ситуации на Украине недопустимо, заявил постоянный представитель России при этой организации Александр Лукашевич.В четверг глава МИД Северной Македонии Буяр Османи представил приоритеты председательства страны в ОБСЕ в 2023 году."Ожидаем от северомакедонского председательства создания условий для сбалансированной работы и недопущения размывания авторитета исполструктур ОБСЕ – они не должны становиться инструментом сведения политических счетов под предлогом ситуации на Украине. Недопустимо их однобокое внимание к украинским сюжетам, селективное толкование мандатов, а в ряде случаев – прямая политическая ангажированность. Нельзя закрывать глаза на очевидные нарушения киевским режимом принципов и обязательств в рамках ОБСЕ, в том числе в правочеловеческой сфере", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.Он указал, что ОБСЕ упустила шанс сыграть роль в содействии политическому урегулированию украинского конфликта через реализацию минских соглашений, и Россия была вынуждена вмешаться, "чтобы прекратить кровопролитие и уничтожение мирного населения Донбасса, снять реальные угрозы национальной безопасности у своих рубежей в полном соответствии с положениями Устава ООН"."Продолжение безудержной военной поддержки Киева со стороны стран НАТО и ЕС – авантюрный путь, который множит страдания мирных граждан Украины и способен привести к катастрофическим последствиям не только для этой страны, но и в более широком региональном масштабе", - заключил он.

https://ria.ru/20220809/obse-1808406680.html

https://ria.ru/20220809/obse-1808378933.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, обсе, александр лукашевич, ситуация в днр и лнр