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Школу в Омской области откроют после совещания губернатора - РИА Новости, 01.09.2022
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Омская область
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Школу в Омской области откроют после совещания губернатора
Школу в Омской области откроют после совещания губернатора - РИА Новости, 01.09.2022
Школу в Омской области откроют после совещания губернатора
Седельниковская школа №2 в Омской области, которую ранее не приняла комиссия из-за недостаточно громкой работы системы оповещения, все же примет детей, а все... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T07:06
2022-09-01T07:06
омская область
общество
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр бурков
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ОМСК, 1 сен – РИА Новости. Седельниковская школа №2 в Омской области, которую ранее не приняла комиссия из-за недостаточно громкой работы системы оповещения, все же примет детей, а все недостатки устранят за десять дней, заявил губернатор региона Александр Бурков.По данным областных властей, главная причина, по которой школа, в которой два года шел капитальный ремонт, была не принята - недостаточная громкость звукового сигнала систем оповещения и эвакуации людей в нескольких помещениях. Глава Омской области в связи с этим провел специальное межведомственное совещание, на котором принято решение об открытии учебного заведения.Бурков отметил, что подрядчик ремонтных работ в школе в течение ближайших десяти дней обязался устранить все замечания и школа будет полностью принята в эксплуатацию.В облправительстве отметили, что представители МЧС подтвердили: в помещениях, соответствующих всем требованиям, можно проводить занятия. Директор школы как заказчик проекта, заказчик производства работ и строительного контроля подписывает приемку только по тем помещениям, которые готовы. Работу подрядчика по исправлению недостатков по поручению губернатора будут контролировать.В результате двухлетнего капитального ремонта в здании Седельниковской школы №2 привели в порядок все учебные кабинеты, спортивный зал, библиотеку, актовый зал на 120 мест. Была выполнена реконструкция конструктивных и архитектурных элементов здания школы, замена внутренних инженерных систем, ремонт системы отопления, вентиляции, освещения. Также в соответствии с федеральным стандартом "Цифровая школа" в сельской школе появилась возможность использовать в образовательных целях высокоскоростной беспроводной интернет в каждом классе. Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации.
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общество, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бурков
Омская область , Общество, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Бурков
07:06 01.09.2022
 
Школу в Омской области откроют после совещания губернатора

Школу в Омской области откроют после совещания губернатора

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 1 сен – РИА Новости. Седельниковская школа №2 в Омской области, которую ранее не приняла комиссия из-за недостаточно громкой работы системы оповещения, все же примет детей, а все недостатки устранят за десять дней, заявил губернатор региона Александр Бурков.
По данным областных властей, главная причина, по которой школа, в которой два года шел капитальный ремонт, была не принята - недостаточная громкость звукового сигнала систем оповещения и эвакуации людей в нескольких помещениях. Глава Омской области в связи с этим провел специальное межведомственное совещание, на котором принято решение об открытии учебного заведения.
"Разбор полетов мы провели совместно с прокуратурой, МЧС и экспертами-специалистами. Из 102 помещений школы 36 подлежат дополнительной работе - замене звуковых динамиков, которые будут выдавать по нормативу децибелы. Все остальные помещения к эксплуатации готовы. Поэтому учебный процесс в школе начнется с понедельника, 5 сентября. 1 сентября - торжественная линейка у детей", - объявил губернатор родителям.
Бурков отметил, что подрядчик ремонтных работ в школе в течение ближайших десяти дней обязался устранить все замечания и школа будет полностью принята в эксплуатацию.
"Что касается безопасности, не должно быть никаких опасений: те помещения, где звуковые сигналы не исправлены, будут опечатаны, если там не проводятся работы специалистов. Это даже в основном не классы, из этих помещений только два учебных класса. Это лаборатории, складские и кухонные помещения. Так что вопросы безопасности соблюдены", - подчеркнул глава региона.
В облправительстве отметили, что представители МЧС подтвердили: в помещениях, соответствующих всем требованиям, можно проводить занятия. Директор школы как заказчик проекта, заказчик производства работ и строительного контроля подписывает приемку только по тем помещениям, которые готовы. Работу подрядчика по исправлению недостатков по поручению губернатора будут контролировать.
В результате двухлетнего капитального ремонта в здании Седельниковской школы №2 привели в порядок все учебные кабинеты, спортивный зал, библиотеку, актовый зал на 120 мест. Была выполнена реконструкция конструктивных и архитектурных элементов здания школы, замена внутренних инженерных систем, ремонт системы отопления, вентиляции, освещения. Также в соответствии с федеральным стандартом "Цифровая школа" в сельской школе появилась возможность использовать в образовательных целях высокоскоростной беспроводной интернет в каждом классе. Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 12:25Омская область
Бурков открыл современный стадион при школе в глубинке Омской области
 
Омская областьОбществоОмская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Бурков
 
 
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