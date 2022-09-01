https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813608758.html

Школу в Омской области откроют после совещания губернатора

Школу в Омской области откроют после совещания губернатора - РИА Новости, 01.09.2022

Школу в Омской области откроют после совещания губернатора

Седельниковская школа №2 в Омской области, которую ранее не приняла комиссия из-за недостаточно громкой работы системы оповещения, все же примет детей, а все... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T07:06

2022-09-01T07:06

2022-09-01T07:06

омская область

общество

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр бурков

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ОМСК, 1 сен – РИА Новости. Седельниковская школа №2 в Омской области, которую ранее не приняла комиссия из-за недостаточно громкой работы системы оповещения, все же примет детей, а все недостатки устранят за десять дней, заявил губернатор региона Александр Бурков.По данным областных властей, главная причина, по которой школа, в которой два года шел капитальный ремонт, была не принята - недостаточная громкость звукового сигнала систем оповещения и эвакуации людей в нескольких помещениях. Глава Омской области в связи с этим провел специальное межведомственное совещание, на котором принято решение об открытии учебного заведения.Бурков отметил, что подрядчик ремонтных работ в школе в течение ближайших десяти дней обязался устранить все замечания и школа будет полностью принята в эксплуатацию.В облправительстве отметили, что представители МЧС подтвердили: в помещениях, соответствующих всем требованиям, можно проводить занятия. Директор школы как заказчик проекта, заказчик производства работ и строительного контроля подписывает приемку только по тем помещениям, которые готовы. Работу подрядчика по исправлению недостатков по поручению губернатора будут контролировать.В результате двухлетнего капитального ремонта в здании Седельниковской школы №2 привели в порядок все учебные кабинеты, спортивный зал, библиотеку, актовый зал на 120 мест. Была выполнена реконструкция конструктивных и архитектурных элементов здания школы, замена внутренних инженерных систем, ремонт системы отопления, вентиляции, освещения. Также в соответствии с федеральным стандартом "Цифровая школа" в сельской школе появилась возможность использовать в образовательных целях высокоскоростной беспроводной интернет в каждом классе. Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации.

https://ria.ru/20220831/stadion-1813384120.html

омская область

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общество, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бурков