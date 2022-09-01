Школу в Омской области откроют после совещания губернатора
Школу в Омской области откроют после совещания губернатора
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 1 сен – РИА Новости. Седельниковская школа №2 в Омской области, которую ранее не приняла комиссия из-за недостаточно громкой работы системы оповещения, все же примет детей, а все недостатки устранят за десять дней, заявил губернатор региона Александр Бурков.
По данным областных властей, главная причина, по которой школа, в которой два года шел капитальный ремонт, была не принята - недостаточная громкость звукового сигнала систем оповещения и эвакуации людей в нескольких помещениях. Глава Омской области в связи с этим провел специальное межведомственное совещание, на котором принято решение об открытии учебного заведения.
"Разбор полетов мы провели совместно с прокуратурой, МЧС и экспертами-специалистами. Из 102 помещений школы 36 подлежат дополнительной работе - замене звуковых динамиков, которые будут выдавать по нормативу децибелы. Все остальные помещения к эксплуатации готовы. Поэтому учебный процесс в школе начнется с понедельника, 5 сентября. 1 сентября - торжественная линейка у детей", - объявил губернатор родителям.
Бурков отметил, что подрядчик ремонтных работ в школе в течение ближайших десяти дней обязался устранить все замечания и школа будет полностью принята в эксплуатацию.
"Что касается безопасности, не должно быть никаких опасений: те помещения, где звуковые сигналы не исправлены, будут опечатаны, если там не проводятся работы специалистов. Это даже в основном не классы, из этих помещений только два учебных класса. Это лаборатории, складские и кухонные помещения. Так что вопросы безопасности соблюдены", - подчеркнул глава региона.
В облправительстве отметили, что представители МЧС подтвердили: в помещениях, соответствующих всем требованиям, можно проводить занятия. Директор школы как заказчик проекта, заказчик производства работ и строительного контроля подписывает приемку только по тем помещениям, которые готовы. Работу подрядчика по исправлению недостатков по поручению губернатора будут контролировать.
В результате двухлетнего капитального ремонта в здании Седельниковской школы №2 привели в порядок все учебные кабинеты, спортивный зал, библиотеку, актовый зал на 120 мест. Была выполнена реконструкция конструктивных и архитектурных элементов здания школы, замена внутренних инженерных систем, ремонт системы отопления, вентиляции, освещения. Также в соответствии с федеральным стандартом "Цифровая школа" в сельской школе появилась возможность использовать в образовательных целях высокоскоростной беспроводной интернет в каждом классе. Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации.