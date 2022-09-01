https://ria.ru/20220901/oborona-1813722157.html
Правительство Финляндии увеличит оборонный бюджет
Правительство Финляндии увеличит оборонный бюджет - РИА Новости, 01.09.2022
Правительство Финляндии увеличит оборонный бюджет
Кабмин Финляндии увеличит бюджет на оборону на 1 миллиард евро, 163 миллиона евро выделят на покупку новых управляемых летательных аппаратов-разведчиков,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:14
2022-09-01T14:14
2022-09-01T14:14
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Кабмин Финляндии увеличит бюджет на оборону на 1 миллиард евро, 163 миллиона евро выделят на покупку новых управляемых летательных аппаратов-разведчиков, следует из предложения правительства.Ранее ожидалось, что бюджет на оборону в 2023 году составит от 5,9 до 6,1 миллиарда евро."Всего на административный сектор Минобороны предлагается примерно на 1,0 млрд больше, чем в бюджете текущего года. На текущие расходы Сил обороны предлагается около 137 миллионов евро и на закупку материалов около 765 миллионов евро, что больше, чем в фактическом бюджете 2022 года. Для пограничной службы предлагается 48 миллионов евро на развитие кризисной устойчивости и ключевых возможностей, а также 163 миллиона евро на покупку новых управляемых летательных аппаратов-разведчиков", - говорится в сообщении.Всего предлагается выделить около 59 миллионов евро на повышение готовности к угрозам кибербезопасности, уточняет кабмин.
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финляндия
Правительство Финляндии увеличит оборонный бюджет
Правительство Финляндии увеличит бюджет на оборону на миллиард евро
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости.
Кабмин Финляндии увеличит бюджет на оборону на 1 миллиард евро, 163 миллиона евро выделят на покупку новых управляемых летательных аппаратов-разведчиков, следует
из предложения правительства.
Ранее ожидалось, что бюджет на оборону в 2023 году составит от 5,9 до 6,1 миллиарда евро.
"Всего на административный сектор Минобороны предлагается примерно на 1,0 млрд больше, чем в бюджете текущего года. На текущие расходы Сил обороны предлагается около 137 миллионов евро и на закупку материалов около 765 миллионов евро, что больше, чем в фактическом бюджете 2022 года. Для пограничной службы предлагается 48 миллионов евро на развитие кризисной устойчивости и ключевых возможностей, а также 163 миллиона евро на покупку новых управляемых летательных аппаратов-разведчиков", - говорится в сообщении.
Всего предлагается выделить около 59 миллионов евро на повышение готовности к угрозам кибербезопасности, уточняет кабмин.