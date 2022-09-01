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В Коми открыли памятник Герою России Владимиру Носову - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/nosov-1813809280.html
В Коми открыли памятник Герою России Владимиру Носову
В Коми открыли памятник Герою России Владимиру Носову - РИА Новости, 01.09.2022
В Коми открыли памятник Герою России Владимиру Носову
В Коми у здания кадетской школы в селе Коровий ручей Усть-Цилемского района открыли памятник Герою России, командиру десантно-штурмовой роты Владимиру Носову,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:06
2022-09-01T18:06
специальная военная операция на украине
общество
россия
республика коми
владимир уйба
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. В Коми у здания кадетской школы в селе Коровий ручей Усть-Цилемского района открыли памятник Герою России, командиру десантно-штурмовой роты Владимиру Носову, погибшему в ходе спецоперации, об этом в соцсетях сообщил глава региона Владимир Уйба.Глава региона сообщил, что Носов с самого первого дня спецоперации вместе со своей десантно-штурмовой ротой участвовал в военных действиях в Донбассе. "Провел очень много боев и в наградном листе описаны его многочисленные подвиги. 22 марта 2022 года, ведя бой с превосходящими силами противника, вывел свою роту из-под угрозы окружения. В это время вторая рота этого же батальона попала в окружение. Тогда Владимир Николаевич дал приказ своей роте идти на прорыв. Грамотными действиями контрнаступления он дал возможность выйти второй роте из окружения, но сам геройски погиб. При этом ни в его роте, ни в роте, которую освобождали, потерь больше не было", - сказал Уйба.Командир десантно-штурмовой роты Владимир Носов стал первым Героем России на Балтийском флоте, погибшим в ходе спецоперации по защите Донбасса. В честь него был назван новейший противодиверсионный катер "Грачонок", недавно принятый на вооружение Балтийского флота.
https://ria.ru/20220611/geroy-1794766230.html
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общество, россия, республика коми, владимир уйба, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Республика Коми, Владимир Уйба, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:06 01.09.2022
 
В Коми открыли памятник Герою России Владимиру Носову

В Коми открыли памятник погибшему на Украине Герою России Владимиру Носову

© Пресс-служба Главы Республики КомиВладимир Уйба об открытии памятника Герою России Владимиру Носову. Кадр видео
Владимир Уйба об открытии памятника Герою России Владимиру Носову. Кадр видео
© Пресс-служба Главы Республики Коми
Владимир Уйба об открытии памятника Герою России Владимиру Носову. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. В Коми у здания кадетской школы в селе Коровий ручей Усть-Цилемского района открыли памятник Герою России, командиру десантно-штурмовой роты Владимиру Носову, погибшему в ходе спецоперации, об этом в соцсетях сообщил глава региона Владимир Уйба.
"Сегодня около кадетской школы в селе Коровий Ручей открыли памятник своему земляку, Герою РФ гвардии капитану Владимиру Носову. Владимир Николаевич Носов - человек-легенда, человек, который прожил короткую, но яркую жизнь", - рассказал в своем видеообращении Уйба.
Глава региона сообщил, что Носов с самого первого дня спецоперации вместе со своей десантно-штурмовой ротой участвовал в военных действиях в Донбассе. "Провел очень много боев и в наградном листе описаны его многочисленные подвиги. 22 марта 2022 года, ведя бой с превосходящими силами противника, вывел свою роту из-под угрозы окружения. В это время вторая рота этого же батальона попала в окружение. Тогда Владимир Николаевич дал приказ своей роте идти на прорыв. Грамотными действиями контрнаступления он дал возможность выйти второй роте из окружения, но сам геройски погиб. При этом ни в его роте, ни в роте, которую освобождали, потерь больше не было", - сказал Уйба.
Командир десантно-штурмовой роты Владимир Носов стал первым Героем России на Балтийском флоте, погибшим в ходе спецоперации по защите Донбасса. В честь него был назван новейший противодиверсионный катер "Грачонок", недавно принятый на вооружение Балтийского флота.
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