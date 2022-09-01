https://ria.ru/20220901/nosov-1813809280.html

В Коми открыли памятник Герою России Владимиру Носову

В Коми открыли памятник Герою России Владимиру Носову - РИА Новости, 01.09.2022

В Коми открыли памятник Герою России Владимиру Носову

В Коми у здания кадетской школы в селе Коровий ручей Усть-Цилемского района открыли памятник Герою России, командиру десантно-штурмовой роты Владимиру Носову,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:06

2022-09-01T18:06

2022-09-01T18:06

специальная военная операция на украине

общество

россия

республика коми

владимир уйба

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813815474_271:0:3912:2048_1920x0_80_0_0_8a595597f9b2402ed3cf40bae6b3e9b4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. В Коми у здания кадетской школы в селе Коровий ручей Усть-Цилемского района открыли памятник Герою России, командиру десантно-штурмовой роты Владимиру Носову, погибшему в ходе спецоперации, об этом в соцсетях сообщил глава региона Владимир Уйба.Глава региона сообщил, что Носов с самого первого дня спецоперации вместе со своей десантно-штурмовой ротой участвовал в военных действиях в Донбассе. "Провел очень много боев и в наградном листе описаны его многочисленные подвиги. 22 марта 2022 года, ведя бой с превосходящими силами противника, вывел свою роту из-под угрозы окружения. В это время вторая рота этого же батальона попала в окружение. Тогда Владимир Николаевич дал приказ своей роте идти на прорыв. Грамотными действиями контрнаступления он дал возможность выйти второй роте из окружения, но сам геройски погиб. При этом ни в его роте, ни в роте, которую освобождали, потерь больше не было", - сказал Уйба.Командир десантно-штурмовой роты Владимир Носов стал первым Героем России на Балтийском флоте, погибшим в ходе спецоперации по защите Донбасса. В честь него был назван новейший противодиверсионный катер "Грачонок", недавно принятый на вооружение Балтийского флота.

https://ria.ru/20220611/geroy-1794766230.html

россия

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, республика коми, владимир уйба, ситуация в днр и лнр