В Коми открыли памятник Герою России Владимиру Носову
В Коми открыли памятник погибшему на Украине Герою России Владимиру Носову
© Пресс-служба Главы Республики КомиВладимир Уйба об открытии памятника Герою России Владимиру Носову. Кадр видео
Владимир Уйба об открытии памятника Герою России Владимиру Носову. Кадр видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. В Коми у здания кадетской школы в селе Коровий ручей Усть-Цилемского района открыли памятник Герою России, командиру десантно-штурмовой роты Владимиру Носову, погибшему в ходе спецоперации, об этом в соцсетях сообщил глава региона Владимир Уйба.
"Сегодня около кадетской школы в селе Коровий Ручей открыли памятник своему земляку, Герою РФ гвардии капитану Владимиру Носову. Владимир Николаевич Носов - человек-легенда, человек, который прожил короткую, но яркую жизнь", - рассказал в своем видеообращении Уйба.
Глава региона сообщил, что Носов с самого первого дня спецоперации вместе со своей десантно-штурмовой ротой участвовал в военных действиях в Донбассе. "Провел очень много боев и в наградном листе описаны его многочисленные подвиги. 22 марта 2022 года, ведя бой с превосходящими силами противника, вывел свою роту из-под угрозы окружения. В это время вторая рота этого же батальона попала в окружение. Тогда Владимир Николаевич дал приказ своей роте идти на прорыв. Грамотными действиями контрнаступления он дал возможность выйти второй роте из окружения, но сам геройски погиб. При этом ни в его роте, ни в роте, которую освобождали, потерь больше не было", - сказал Уйба.
Командир десантно-штурмовой роты Владимир Носов стал первым Героем России на Балтийском флоте, погибшим в ходе спецоперации по защите Донбасса. В честь него был назван новейший противодиверсионный катер "Грачонок", недавно принятый на вооружение Балтийского флота.