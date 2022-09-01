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Король Нидерландов отменил визит в США из-за пневмонии
Король Нидерландов отменил визит в США из-за пневмонии - РИА Новости, 01.09.2022
Король Нидерландов отменил визит в США из-за пневмонии
Король Нидерландов Виллем-Александр не поедет с рабочим визитом в США, запланированным на 6-9 сентября, из-за пневмонии, говорится в заявлении правительственной РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:30
2022-09-01T15:30
2022-09-01T15:30
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нидерланды
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виллем-александр, король нидерландов
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ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр не поедет с рабочим визитом в США, запланированным на 6-9 сентября, из-за пневмонии, говорится в заявлении правительственной информационной службе."Его Величество король Виллем-Александр не примет участие в рабочем визите в Калифорнию и Техас 6-9 сентября 2022 года. Такое решение было принято по совету его врача. Король только начал поправляться от пневмонии, а путешествие на самолете может помешать полному выздоровлению", - сообщается в заявлении.В информационной службе правительства Нидерландов указали, что в США поедут его супруга, королева Максима, и члены правительства страны.
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в мире, нидерланды, сша, виллем-александр, король нидерландов
В мире, Нидерланды, США, Виллем-Александр, король Нидерландов
Король Нидерландов отменил визит в США из-за пневмонии
Правительство Нидерландов сообщило, что король Виллем-Александр отменил визит в США