https://ria.ru/20220901/niderlandy-1813754681.html

Король Нидерландов отменил визит в США из-за пневмонии

Король Нидерландов отменил визит в США из-за пневмонии - РИА Новости, 01.09.2022

Король Нидерландов отменил визит в США из-за пневмонии

Король Нидерландов Виллем-Александр не поедет с рабочим визитом в США, запланированным на 6-9 сентября, из-за пневмонии, говорится в заявлении правительственной РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:30

2022-09-01T15:30

2022-09-01T15:30

в мире

нидерланды

сша

виллем-александр, король нидерландов

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ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр не поедет с рабочим визитом в США, запланированным на 6-9 сентября, из-за пневмонии, говорится в заявлении правительственной информационной службе."Его Величество король Виллем-Александр не примет участие в рабочем визите в Калифорнию и Техас 6-9 сентября 2022 года. Такое решение было принято по совету его врача. Король только начал поправляться от пневмонии, а путешествие на самолете может помешать полному выздоровлению", - сообщается в заявлении.В информационной службе правительства Нидерландов указали, что в США поедут его супруга, королева Максима, и члены правительства страны.

https://ria.ru/20220901/mh17-1813610077.html

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в мире, нидерланды, сша, виллем-александр, король нидерландов