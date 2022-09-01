https://ria.ru/20220901/neft-1813791717.html

Россия добывает нефть по своим возможностям, заявил Новак

Россия добывает нефть по своим возможностям, заявил Новак - РИА Новости, 01.09.2022

Россия добывает нефть по своим возможностям, заявил Новак

Россия добывает столько нефти, сколько имеет возможности добывать и продавать, добыча будет подтягиваться при дальнейшем улучшении ситуации, сообщил... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:06

2022-09-01T17:06

2022-09-01T17:06

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758808467_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_87f4e5c0bc145fcffe123e89319f46d5.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия добывает столько нефти, сколько имеет возможности добывать и продавать, добыча будет подтягиваться при дальнейшем улучшении ситуации, сообщил вице-премьер Александр Новак."Мы добываем ровно столько, сколько имеем возможность добывать и продавать. У нас есть небольшой прирост, ситуация улучшается, как вы видите. Если дальше будет ситуация стабилизироваться и наши компании будут уверенно находить рынки сбыта, я думаю, что и добыча будет подтягиваться", - сказал Новак журналистам.

https://ria.ru/20220831/neft-1813587539.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, александр новак, россия