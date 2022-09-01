https://ria.ru/20220901/neft-1813791717.html
Россия добывает нефть по своим возможностям, заявил Новак
Россия добывает нефть по своим возможностям, заявил Новак - РИА Новости, 01.09.2022
Россия добывает нефть по своим возможностям, заявил Новак
Россия добывает столько нефти, сколько имеет возможности добывать и продавать, добыча будет подтягиваться при дальнейшем улучшении ситуации, сообщил... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:06
2022-09-01T17:06
2022-09-01T17:06
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия добывает столько нефти, сколько имеет возможности добывать и продавать, добыча будет подтягиваться при дальнейшем улучшении ситуации, сообщил вице-премьер Александр Новак."Мы добываем ровно столько, сколько имеем возможность добывать и продавать. У нас есть небольшой прирост, ситуация улучшается, как вы видите. Если дальше будет ситуация стабилизироваться и наши компании будут уверенно находить рынки сбыта, я думаю, что и добыча будет подтягиваться", - сказал Новак журналистам.
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия
Россия добывает нефть по своим возможностям, заявил Новак
Новак: Россия добывает столько нефти, сколько имеет возможности добывать и продавать