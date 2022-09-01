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Путин назвал наставничество частью национального культурного кода в России - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин назвал наставничество частью национального культурного кода в России
Путин назвал наставничество частью национального культурного кода в России - РИА Новости, 01.09.2022
Путин назвал наставничество частью национального культурного кода в России
Морально-нравственное наставничество является частью национального культурного кода россиян, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что с его помощью из... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:01
2022-09-01T20:24
общество
россия
владимир путин
новости культуры
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Морально-нравственное наставничество является частью национального культурного кода россиян, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что с его помощью из поколения в поколение передаются примеры великодушия и любви к ближнему."Наставничество в широком смысле слова сопровождает нас всю жизнь и начинается с наших родителей. Причем это наставничество - не профессиональное, а морально-нравственное, и оно передается не нравоучениями, а личным примером. Это чрезвычайно важная вещь, мы даже не осознаем этого. Мы просто ведем себя так, как люди, которые нас окружают и которые являются авторитетом для нас. И это, прежде всего, наши родители, бабушки, дедушки", - сказал Путин во время открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками.Президент вспомнил историю, которую ему рассказывала его мама. Когда ей было семь лет и она жила в деревне, к ее дому подошел нищий и начал просить еду, а она его прогнала."Ее мама, моя бабушка, увидела, отругала ее, сказала: "Догони". Та догнала, вернула. "Накорми". Она накормила. Потом нашли место ему, где поспать. Он переночевал у них в доме. И на следующий день его отпустили и дали с собой еще еду, еще что-то. Мама, ей было семь лет, она запомнила это на всю жизнь. Вот это было для нее уроком навсегда. Она мне рассказала, я был еще ребенком, и я это запомнил. А теперь рассказываю это вам как пример великодушия, любви к ближнему. Чрезвычайно важная вещь, которая передается у нас из поколения в поколение, это часть нашего национального культурного кода. Вот это есть наставничество", - подчеркнул Путин.
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общество, россия, владимир путин, новости культуры
Общество, Россия, Владимир Путин, Новости культуры
18:01 01.09.2022 (обновлено: 20:24 01.09.2022)
 
Путин назвал наставничество частью национального культурного кода в России

Президент Путин назвал наставничество частью российского национального культурного кода

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Калининград
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Калининград - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Калининград
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Морально-нравственное наставничество является частью национального культурного кода россиян, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что с его помощью из поколения в поколение передаются примеры великодушия и любви к ближнему.
"Наставничество в широком смысле слова сопровождает нас всю жизнь и начинается с наших родителей. Причем это наставничество - не профессиональное, а морально-нравственное, и оно передается не нравоучениями, а личным примером. Это чрезвычайно важная вещь, мы даже не осознаем этого. Мы просто ведем себя так, как люди, которые нас окружают и которые являются авторитетом для нас. И это, прежде всего, наши родители, бабушки, дедушки", - сказал Путин во время открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками.
Президент вспомнил историю, которую ему рассказывала его мама. Когда ей было семь лет и она жила в деревне, к ее дому подошел нищий и начал просить еду, а она его прогнала.
"Ее мама, моя бабушка, увидела, отругала ее, сказала: "Догони". Та догнала, вернула. "Накорми". Она накормила. Потом нашли место ему, где поспать. Он переночевал у них в доме. И на следующий день его отпустили и дали с собой еще еду, еще что-то. Мама, ей было семь лет, она запомнила это на всю жизнь. Вот это было для нее уроком навсегда. Она мне рассказала, я был еще ребенком, и я это запомнил. А теперь рассказываю это вам как пример великодушия, любви к ближнему. Чрезвычайно важная вещь, которая передается у нас из поколения в поколение, это часть нашего национального культурного кода. Вот это есть наставничество", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
17:17
Путин провел открытый урок "Разговор о важном"
 
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