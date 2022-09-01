https://ria.ru/20220901/nastavnichestvo-1813814497.html
Путин назвал наставничество частью национального культурного кода в России
Путин назвал наставничество частью национального культурного кода в России - РИА Новости, 01.09.2022
Путин назвал наставничество частью национального культурного кода в России
Морально-нравственное наставничество является частью национального культурного кода россиян, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что с его помощью из... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:01
2022-09-01T18:01
2022-09-01T20:24
общество
россия
владимир путин
новости культуры
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Морально-нравственное наставничество является частью национального культурного кода россиян, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что с его помощью из поколения в поколение передаются примеры великодушия и любви к ближнему."Наставничество в широком смысле слова сопровождает нас всю жизнь и начинается с наших родителей. Причем это наставничество - не профессиональное, а морально-нравственное, и оно передается не нравоучениями, а личным примером. Это чрезвычайно важная вещь, мы даже не осознаем этого. Мы просто ведем себя так, как люди, которые нас окружают и которые являются авторитетом для нас. И это, прежде всего, наши родители, бабушки, дедушки", - сказал Путин во время открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками.Президент вспомнил историю, которую ему рассказывала его мама. Когда ей было семь лет и она жила в деревне, к ее дому подошел нищий и начал просить еду, а она его прогнала."Ее мама, моя бабушка, увидела, отругала ее, сказала: "Догони". Та догнала, вернула. "Накорми". Она накормила. Потом нашли место ему, где поспать. Он переночевал у них в доме. И на следующий день его отпустили и дали с собой еще еду, еще что-то. Мама, ей было семь лет, она запомнила это на всю жизнь. Вот это было для нее уроком навсегда. Она мне рассказала, я был еще ребенком, и я это запомнил. А теперь рассказываю это вам как пример великодушия, любви к ближнему. Чрезвычайно важная вещь, которая передается у нас из поколения в поколение, это часть нашего национального культурного кода. Вот это есть наставничество", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220901/urok-1813776115.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, новости культуры
Общество, Россия, Владимир Путин, Новости культуры
18:01 01.09.2022 (обновлено: 20:24 01.09.2022)
Путин назвал наставничество частью национального культурного кода в России
Президент Путин назвал наставничество частью российского национального культурного кода
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Морально-нравственное наставничество является частью национального культурного кода россиян, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что с его помощью из поколения в поколение передаются примеры великодушия и любви к ближнему.
"Наставничество в широком смысле слова сопровождает нас всю жизнь и начинается с наших родителей. Причем это наставничество - не профессиональное, а морально-нравственное, и оно передается не нравоучениями, а личным примером. Это чрезвычайно важная вещь, мы даже не осознаем этого. Мы просто ведем себя так, как люди, которые нас окружают и которые являются авторитетом для нас. И это, прежде всего, наши родители, бабушки, дедушки", - сказал Путин во время открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками.
Президент вспомнил историю, которую ему рассказывала его мама. Когда ей было семь лет и она жила в деревне, к ее дому подошел нищий и начал просить еду, а она его прогнала.
"Ее мама, моя бабушка, увидела, отругала ее, сказала: "Догони". Та догнала, вернула. "Накорми". Она накормила. Потом нашли место ему, где поспать. Он переночевал у них в доме. И на следующий день его отпустили и дали с собой еще еду, еще что-то. Мама, ей было семь лет, она запомнила это на всю жизнь. Вот это было для нее уроком навсегда. Она мне рассказала, я был еще ребенком, и я это запомнил. А теперь рассказываю это вам как пример великодушия, любви к ближнему. Чрезвычайно важная вещь, которая передается у нас из поколения в поколение, это часть нашего национального культурного кода. Вот это есть наставничество", - подчеркнул Путин.