https://ria.ru/20220901/musorovoz-1813791366.html
Стало известно о состоянии девочки, которую сбил мусоровоз в Истре
Стало известно о состоянии девочки, которую сбил мусоровоз в Истре - РИА Новости, 01.09.2022
Стало известно о состоянии девочки, которую сбил мусоровоз в Истре
Девочка, выжившая в ДТП с мусоровозом в подмосковной Истре, доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:04
2022-09-01T17:04
2022-09-01T17:04
здоровье - общество
происшествия
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
истра
россия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Девочка, выжившая в ДТП с мусоровозом в подмосковной Истре, доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава.Мусоровоз наехал на двух маленьких девочек в Истре, один ребенок погиб, второй в больнице. По этому факту Следственный комитет завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как добавили в полиции, дети переходили дорогу не по пешеходному переходу. Было возбуждено дело по статье 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"."Пострадавший ребенок доставлен в истринскую больницу в состоянии средней степени тяжести. На данный момент проводится комплекс диагностических мероприятий. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении ведомства.Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова в своём Telegram-канале сообщила, что выжившая девочка находится в стабильном состоянии и не нуждается в реанимации."Я разговаривала с главврачом. Угрозы жизни выжившей девочки нет, состояние стабильное, в реанимации не нуждается", - написала Мишонова.
https://ria.ru/20220830/dtp-1813254817.html
https://ria.ru/20220829/dtp-1813021156.html
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здоровье - общество, происшествия, ксения мишонова, московская область (подмосковье), истра, россия
Здоровье - Общество, Происшествия, Ксения Мишонова, Московская область (Подмосковье), Истра, Россия
Стало известно о состоянии девочки, которую сбил мусоровоз в Истре
Сбитую мусоровозом в Истре девочку доставили в больницу в состоянии средней тяжести