https://ria.ru/20220901/musorovoz-1813711979.html

В Истре задержали водителя мусоровоза, наехавшего на двух детей

В Истре задержали водителя мусоровоза, наехавшего на двух детей - РИА Новости, 01.09.2022

В Истре задержали водителя мусоровоза, наехавшего на двух детей

Задержан водитель мусоровоза, наехавший на двух маленьких детей в подмосковной Истре, говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД России по Московской области. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:40

2022-09-01T13:40

2022-09-01T19:36

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Задержан водитель мусоровоза, наехавший на двух маленьких детей в подмосковной Истре, говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД России по Московской области.Ранее сообщалось, что мусоровоз наехал на двух маленьких девочек в подмосковной Истре, один ребенок погиб, второй в больнице. По данному факту Следственным комитетом было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как добавили в полиции, дети переходили дорогу не по пешеходному переходу. МВД было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"."Мужчина 1989 года рождения, который управлял автомашиной, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как позднее сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, уголовное дело передано в подмосковный главк МВД, это нужно для "дальнейшего всестороннего, оперативного и объективного расследования"."В настоящее время проводятся допросы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - рассказала она.

https://ria.ru/20220620/deti-1796829800.html

истра

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, истра, московская область (подмосковье)