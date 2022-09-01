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В Истре задержали водителя мусоровоза, наехавшего на двух детей - РИА Новости, 01.09.2022
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В Истре задержали водителя мусоровоза, наехавшего на двух детей
В Истре задержали водителя мусоровоза, наехавшего на двух детей - РИА Новости, 01.09.2022
В Истре задержали водителя мусоровоза, наехавшего на двух детей
Задержан водитель мусоровоза, наехавший на двух маленьких детей в подмосковной Истре, говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД России по Московской области. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:40
2022-09-01T19:36
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Задержан водитель мусоровоза, наехавший на двух маленьких детей в подмосковной Истре, говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД России по Московской области.Ранее сообщалось, что мусоровоз наехал на двух маленьких девочек в подмосковной Истре, один ребенок погиб, второй в больнице. По данному факту Следственным комитетом было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как добавили в полиции, дети переходили дорогу не по пешеходному переходу. МВД было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"."Мужчина 1989 года рождения, который управлял автомашиной, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как позднее сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, уголовное дело передано в подмосковный главк МВД, это нужно для "дальнейшего всестороннего, оперативного и объективного расследования"."В настоящее время проводятся допросы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - рассказала она.
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истра
московская область (подмосковье)
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происшествия, истра, московская область (подмосковье)
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье)
13:40 01.09.2022 (обновлено: 19:36 01.09.2022)
 
В Истре задержали водителя мусоровоза, наехавшего на двух детей

Полиция задержала водителя мусоровоза, наехавшего на двух маленьких девочек в Истре

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Задержан водитель мусоровоза, наехавший на двух маленьких детей в подмосковной Истре, говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД России по Московской области.
Ранее сообщалось, что мусоровоз наехал на двух маленьких девочек в подмосковной Истре, один ребенок погиб, второй в больнице. По данному факту Следственным комитетом было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как добавили в полиции, дети переходили дорогу не по пешеходному переходу. МВД было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
"Мужчина 1989 года рождения, который управлял автомашиной, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как позднее сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, уголовное дело передано в подмосковный главк МВД, это нужно для "дальнейшего всестороннего, оперативного и объективного расследования".
"В настоящее время проводятся допросы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - рассказала она.
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ПроисшествияИстраМосковская область (Подмосковье)
 
 
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