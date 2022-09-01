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В Москве в День знаний ожидается порывистый ветер и не выше 15 градусов - РИА Новости, 01.09.2022
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В Москве в День знаний ожидается порывистый ветер и не выше 15 градусов
В Москве в День знаний ожидается порывистый ветер и не выше 15 градусов - РИА Новости, 01.09.2022
В Москве в День знаний ожидается порывистый ветер и не выше 15 градусов
Порывистый ветер, местами кратковременные дожди и не выше плюс 15 градусов ожидается в Москве в День знаний, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:31
2022-09-01T08:31
москва
общество
день знаний
погода
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Порывистый ветер, местами кратковременные дожди и не выше плюс 15 градусов ожидается в Москве в День знаний, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в Москве будет формировать тыловая холодная часть циклона, уходящая своим центром на северо-восток Европейской России. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 13 - плюс 15 сегодня максимальная температура в Москве и от 10 до 15 градусов тепла будет в районах Московской области", - рассказал Леус.Он отметил, что ветер будет западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного ниже нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 743 миллиметра ртутного столба.
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москва, общество, день знаний, погода, центр "фобос", михаил леус
Москва, Общество, День знаний, Погода, Центр "Фобос", Михаил Леус
08:31 01.09.2022
 
В Москве в День знаний ожидается порывистый ветер и не выше 15 градусов

Порывистый ветер, кратковременные дожди и не выше плюс 15 ожидается в Москве в День знаний

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов
Ученики первых классов - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Порывистый ветер, местами кратковременные дожди и не выше плюс 15 градусов ожидается в Москве в День знаний, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в Москве будет формировать тыловая холодная часть циклона, уходящая своим центром на северо-восток Европейской России. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 13 - плюс 15 сегодня максимальная температура в Москве и от 10 до 15 градусов тепла будет в районах Московской области", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного ниже нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 743 миллиметра ртутного столба.
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МоскваОбществоДень знанийПогодаЦентр "Фобос"Михаил Леус
 
 
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