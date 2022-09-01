https://ria.ru/20220901/moskva-1813620208.html

В Москве в День знаний ожидается порывистый ветер и не выше 15 градусов

В Москве в День знаний ожидается порывистый ветер и не выше 15 градусов - РИА Новости, 01.09.2022

В Москве в День знаний ожидается порывистый ветер и не выше 15 градусов

Порывистый ветер, местами кратковременные дожди и не выше плюс 15 градусов ожидается в Москве в День знаний, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:31

2022-09-01T08:31

2022-09-01T08:31

москва

общество

день знаний

погода

центр "фобос"

михаил леус

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Порывистый ветер, местами кратковременные дожди и не выше плюс 15 градусов ожидается в Москве в День знаний, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в Москве будет формировать тыловая холодная часть циклона, уходящая своим центром на северо-восток Европейской России. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 13 - плюс 15 сегодня максимальная температура в Москве и от 10 до 15 градусов тепла будет в районах Московской области", - рассказал Леус.Он отметил, что ветер будет западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного ниже нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 743 миллиметра ртутного столба.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, день знаний, погода, центр "фобос", михаил леус