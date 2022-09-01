https://ria.ru/20220901/moskva-1813618035.html
Минувший август стал самым жарким за историю наблюдений, заявил Тишковец
Минувший август стал самым жарким за историю наблюдений, заявил Тишковец - РИА Новости, 01.09.2022
Минувший август стал самым жарким за историю наблюдений, заявил Тишковец
Лето в Москве стало относительно теплым и засушливым, средняя сезонная температура на 2-3 градуса превысила норму, выпало 56% осадков от положенного, сообщил... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:17
2022-09-01T08:17
2022-09-01T08:17
москва
общество
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лето в Москве стало относительно теплым и засушливым, средняя сезонная температура на 2-3 градуса превысила норму, выпало 56% осадков от положенного, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Минувшее лето в Москве стало относительно теплым и засушливым. Так, средняя сезонная температура воздуха в городе на 2-3 градуса превысила климатическую норму, а в осадкомеры попало 137 миллиметров дождя, что составляет 56% от положенного. Но если июнь и июль получились по метеостатистике довольно комфортными, то август стал самым жарким за всю историю регулярных метеонаблюдений со среднемесячной температурой плюс 21,9, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекорда 2010 года", - рассказал Тишковец.Он отметил, что летом столбики термометров 14 раз пересекали отметку плюс 30 градусов, а самым теплым днем стало 11 июля, когда воздух разогрелся до плюс 32,8. При этом за все лето в мегаполисе не было зафиксировано ни одного температурного рекорда дня, а такой выдающийся результат за весь август достигнут только за счет долговременного накопления тепла."Август 2022 года стал не только самым жарким за всю метеоисторию, но и самым засушливым за более чем полвека. За месяц дожди были только 5 дней с общим количеством осадков всего 4 миллиметра - с 1966 года это самый сухой результат. Если брать всю историю, то рекорд по засухе в августе остается за 1938 годом, когда выпал всего 1 миллиметр осадков", - добавил метеоролог.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода, евгений тишковец
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец
Минувший август стал самым жарким за историю наблюдений, заявил Тишковец
Синоптик Тишковец: минувший август в Москве стал самым засушливым за более чем полвека
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лето в Москве стало относительно теплым и засушливым, средняя сезонная температура на 2-3 градуса превысила норму, выпало 56% осадков от положенного, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшее лето в Москве
стало относительно теплым и засушливым. Так, средняя сезонная температура воздуха в городе на 2-3 градуса превысила климатическую норму, а в осадкомеры попало 137 миллиметров дождя, что составляет 56% от положенного. Но если июнь и июль получились по метеостатистике довольно комфортными, то август стал самым жарким за всю историю регулярных метеонаблюдений со среднемесячной температурой плюс 21,9, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекорда 2010 года", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что летом столбики термометров 14 раз пересекали отметку плюс 30 градусов, а самым теплым днем стало 11 июля, когда воздух разогрелся до плюс 32,8. При этом за все лето в мегаполисе не было зафиксировано ни одного температурного рекорда дня, а такой выдающийся результат за весь август достигнут только за счет долговременного накопления тепла.
"Август 2022 года стал не только самым жарким за всю метеоисторию, но и самым засушливым за более чем полвека. За месяц дожди были только 5 дней с общим количеством осадков всего 4 миллиметра - с 1966 года это самый сухой результат. Если брать всю историю, то рекорд по засухе в августе остается за 1938 годом, когда выпал всего 1 миллиметр осадков", - добавил метеоролог.