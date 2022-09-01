https://ria.ru/20220901/moskva-1813603377.html

Климатолог назвал парниковый эффект причиной рекордной жары в Москве

Климатолог назвал парниковый эффект причиной рекордной жары в Москве - РИА Новости, 01.09.2022

Климатолог назвал парниковый эффект причиной рекордной жары в Москве

Температура повышается по всей России и во все месяцы года из-за парникового эффекта, поэтому сам факт того, что август в Москве стал рекордным по жаре,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T03:25

2022-09-01T03:25

2022-09-01T03:25

роман вильфанд

москва

россия

средиземноморье

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Температура повышается по всей России и во все месяцы года из-за парникового эффекта, поэтому сам факт того, что август в Москве стал рекордным по жаре, неудивителен, однако, что это произойдет именно в 2022 году, предсказать было невозможно, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что август в Москве стал самым жарким за 144-летний период метеонаблюдений. Температура, по его словам, в течение восьми дней поднималась выше 30 градусов, что является "фантастически рекордным значением" для августа.При этом он уточнил, что в России "теплеют" все месяцы, а не только август. Причем больше всего за последнее время увеличилась температура весной – примерно на три градуса. Летние месяцы, по словам климатолога, "потеплели" не так сильно, но именно летом ощущается "размах междугодовой изменчивости". То есть август может быть либо особо холодным, либо особо жарким.Еще одно изменение климата, также вызванное парниковым эффектом – учащение волн жары. Если в XIX веке они происходили раз в 50 лет, несколько десятков лет назад – раз в 20 лет, то сейчас раз в 10 лет, рассказал Кокорин. Кроме того, по его словам, к середине XXI века волны жары будут "накатывать" раз в три года.Помимо этого, сейчас так перестраивается физика атмосферы, что периоды жаркой погоды или холодной погоды становятся длиннее. Для Москвы это пока не критично, больше всего страдают Средиземноморье, Центральная Азия, а также Северная и Южная Америки. Но, отметил климатолог, волны жары уже "докатывают" и до российской столицы.

https://ria.ru/20220831/zhara-1813492218.html

москва

россия

средиземноморье

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роман вильфанд, москва, россия, средиземноморье, гидрометцентр