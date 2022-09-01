https://ria.ru/20220901/moskva-1813603377.html
Климатолог назвал парниковый эффект причиной рекордной жары в Москве
Климатолог назвал парниковый эффект причиной рекордной жары в Москве - РИА Новости, 01.09.2022
Климатолог назвал парниковый эффект причиной рекордной жары в Москве
Температура повышается по всей России и во все месяцы года из-за парникового эффекта, поэтому сам факт того, что август в Москве стал рекордным по жаре,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T03:25
2022-09-01T03:25
2022-09-01T03:25
роман вильфанд
москва
россия
средиземноморье
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798763656_0:227:3237:2048_1920x0_80_0_0_d009ddb063feea3a9a98c63ffbbb5f95.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Температура повышается по всей России и во все месяцы года из-за парникового эффекта, поэтому сам факт того, что август в Москве стал рекордным по жаре, неудивителен, однако, что это произойдет именно в 2022 году, предсказать было невозможно, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что август в Москве стал самым жарким за 144-летний период метеонаблюдений. Температура, по его словам, в течение восьми дней поднималась выше 30 градусов, что является "фантастически рекордным значением" для августа.При этом он уточнил, что в России "теплеют" все месяцы, а не только август. Причем больше всего за последнее время увеличилась температура весной – примерно на три градуса. Летние месяцы, по словам климатолога, "потеплели" не так сильно, но именно летом ощущается "размах междугодовой изменчивости". То есть август может быть либо особо холодным, либо особо жарким.Еще одно изменение климата, также вызванное парниковым эффектом – учащение волн жары. Если в XIX веке они происходили раз в 50 лет, несколько десятков лет назад – раз в 20 лет, то сейчас раз в 10 лет, рассказал Кокорин. Кроме того, по его словам, к середине XXI века волны жары будут "накатывать" раз в три года.Помимо этого, сейчас так перестраивается физика атмосферы, что периоды жаркой погоды или холодной погоды становятся длиннее. Для Москвы это пока не критично, больше всего страдают Средиземноморье, Центральная Азия, а также Северная и Южная Америки. Но, отметил климатолог, волны жары уже "докатывают" и до российской столицы.
https://ria.ru/20220831/zhara-1813492218.html
москва
россия
средиземноморье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798763656_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7d2a96e9a35d98960244a5cc59fbe397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, москва, россия, средиземноморье, гидрометцентр
Роман Вильфанд, Москва, Россия, Средиземноморье, Гидрометцентр
Климатолог назвал парниковый эффект причиной рекордной жары в Москве
Климатолог Кокорин назвал парниковый эффект причиной рекордной августовской жары в Москве
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Температура повышается по всей России и во все месяцы года из-за парникового эффекта, поэтому сам факт того, что август в Москве стал рекордным по жаре, неудивителен, однако, что это произойдет именно в 2022 году, предсказать было невозможно, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
заявил, что август в Москве
стал самым жарким за 144-летний период метеонаблюдений. Температура, по его словам, в течение восьми дней поднималась выше 30 градусов, что является "фантастически рекордным значением" для августа.
"Раз есть глобальный тренд на потепление, раз мы понимаем физику, из-за чего это, - а это, к сожалению, из-за усиления человеком парникового эффекта прежде всего, пусть небольшим, но усилением, - то понятно, что в какой-то момент предыдущий рекорд будет побит для любого месяца. Вопрос - в какой момент. Он был побит в этом году", - сказал Кокорин.
При этом он уточнил, что в России "теплеют" все месяцы, а не только август. Причем больше всего за последнее время увеличилась температура весной – примерно на три градуса. Летние месяцы, по словам климатолога, "потеплели" не так сильно, но именно летом ощущается "размах междугодовой изменчивости". То есть август может быть либо особо холодным, либо особо жарким.
Еще одно изменение климата, также вызванное парниковым эффектом – учащение волн жары. Если в XIX веке они происходили раз в 50 лет, несколько десятков лет назад – раз в 20 лет, то сейчас раз в 10 лет, рассказал Кокорин. Кроме того, по его словам, к середине XXI века волны жары будут "накатывать" раз в три года.
Помимо этого, сейчас так перестраивается физика атмосферы, что периоды жаркой погоды или холодной погоды становятся длиннее. Для Москвы это пока не критично, больше всего страдают Средиземноморье
, Центральная Азия
, а также Северная и Южная Америки
. Но, отметил климатолог, волны жары уже "докатывают" и до российской столицы.