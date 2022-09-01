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МИД Молдавии вызвал представителя России после заявления Лаврова по ПМР
МИД Молдавии вызвал представителя России после заявления Лаврова по ПМР - РИА Новости, 01.09.2022
МИД Молдавии вызвал представителя России после заявления Лаврова по ПМР
Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску вызвал временно поверенного в делах Российской Федерации в Молдавии Анатолия Лошакова для... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:02
2022-09-01T17:02
2022-09-01T17:02
в мире
сергей лавров
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску вызвал временно поверенного в делах Российской Федерации в Молдавии Анатолия Лошакова для получения разъяснений относительно заявлений главы российского МИД Сергея Лаврова по Приднестровской Молдавской республике, говорится в сообщении ведомства.В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Молдавии должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию."Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску распорядился о вызове сегодня в МИДЕИ временного поверенного в делах Российской Федерации в Республике Молдова для получения разъяснений относительно заявлений главы российской дипломатии, а также для выражения позиции наших властей", - сообщает Telegram-канал министерства.В этом году отмечается 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20220901/rossiya-1813670305.html
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в мире, сергей лавров, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика
В мире, Сергей Лавров, Молдавия, Россия, Приднестровская Молдавская Республика
МИД Молдавии вызвал представителя России после заявления Лаврова по ПМР
МИД Молдавии вызвал представителя России Лошакова в связи с заявлением Лаврова по ПМР