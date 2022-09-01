https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813790524.html

МИД Молдавии вызвал представителя России после заявления Лаврова по ПМР

МИД Молдавии вызвал представителя России после заявления Лаврова по ПМР - РИА Новости, 01.09.2022

МИД Молдавии вызвал представителя России после заявления Лаврова по ПМР

Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску вызвал временно поверенного в делах Российской Федерации в Молдавии Анатолия Лошакова для... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:02

2022-09-01T17:02

2022-09-01T17:02

в мире

сергей лавров

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/96/1495409621_0:82:1554:956_1920x0_80_0_0_d57ff35cff2b97a87991f7c591936116.jpg

КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску вызвал временно поверенного в делах Российской Федерации в Молдавии Анатолия Лошакова для получения разъяснений относительно заявлений главы российского МИД Сергея Лаврова по Приднестровской Молдавской республике, говорится в сообщении ведомства.В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Молдавии должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию."Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску распорядился о вызове сегодня в МИДЕИ временного поверенного в делах Российской Федерации в Республике Молдова для получения разъяснений относительно заявлений главы российской дипломатии, а также для выражения позиции наших властей", - сообщает Telegram-канал министерства.В этом году отмечается 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20220901/rossiya-1813670305.html

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика