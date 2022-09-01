https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813671553.html

Мэр Кишинева обвинил президента Молдавии в имитации демократии

Мэр Кишинева обвинил президента Молдавии в имитации демократии - РИА Новости, 01.09.2022

Мэр Кишинева обвинил президента Молдавии в имитации демократии

Мэр молдавской столицы Ион Чебан, анонсировавший недавно запуск своей партии "Национальное альтернативное движение" (НАД), обвинил президента страны Майю Санду... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:49

2022-09-01T11:49

2022-09-01T11:49

ион чебан

в мире

игорь додон

кишинев

молдавия

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570477720_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_a67dc5b62b4f2f721152c916a875183b.jpg

КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Мэр молдавской столицы Ион Чебан, анонсировавший недавно запуск своей партии "Национальное альтернативное движение" (НАД), обвинил президента страны Майю Санду в имитации демократии.Ранее Санду заявила в интервью одному из частных телеканалов, что НАД не может считаться проевропейской политсилой, и призналась, что не верит в искренность намерений Чебана в том числе и "потому, что он не высказал свою позицию относительно военных событий на Украине"."Сегодня у руля страны находятся не совсем адекватные и очень некомпетентные люди, которые имитирует демократию и лгут своему народу как дома, так и за границей. И непосредственную ответственность за затруднительное положение, в котором мы все оказались, несет в первую очередь та, кто возлагает вину на парламент, правительство, на людей, поставленных у власти. Она потеряла контроль и готова предать свою команду, лишь бы это сошло ей с рук. Коррупция - это когда незаконно сажаешь на должности с инсценированными конкурсами своих кузенов и некомпетентных однопартийцев", - написал Чебан в четверг в своем Telegram-канале и на страницах в социальных сетях.Ранее мэр Кишинева отметил, что НАД будет противостоять действующей власти, но не откажется от процесса евроинтеграции страны. Чебан в 2011 году стал депутатом парламента от Партии коммунистов, но уже через год присоединился к Соцпартии, оставаясь членом парламента. С 2015 по 2019 год возглавлял фракцию Соцпартии в городском совете Кишинева, также с 2016 по 2018 год был советником и пресс-секретарем президента Игоря Додона. С марта по ноябрь 2019 года вновь занимал должность депутата парламента, но отказался от нее ради поста мэра Кишинева.

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

https://ria.ru/20220825/moldaviya-1812043217.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ион чебан, в мире, игорь додон, кишинев, молдавия, майя санду