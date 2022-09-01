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Мэр Кишинева обвинил президента Молдавии в имитации демократии - РИА Новости, 01.09.2022
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Мэр Кишинева обвинил президента Молдавии в имитации демократии
Мэр Кишинева обвинил президента Молдавии в имитации демократии - РИА Новости, 01.09.2022
Мэр Кишинева обвинил президента Молдавии в имитации демократии
Мэр молдавской столицы Ион Чебан, анонсировавший недавно запуск своей партии "Национальное альтернативное движение" (НАД), обвинил президента страны Майю Санду... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:49
2022-09-01T11:49
ион чебан
в мире
игорь додон
кишинев
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Мэр молдавской столицы Ион Чебан, анонсировавший недавно запуск своей партии "Национальное альтернативное движение" (НАД), обвинил президента страны Майю Санду в имитации демократии.Ранее Санду заявила в интервью одному из частных телеканалов, что НАД не может считаться проевропейской политсилой, и призналась, что не верит в искренность намерений Чебана в том числе и "потому, что он не высказал свою позицию относительно военных событий на Украине"."Сегодня у руля страны находятся не совсем адекватные и очень некомпетентные люди, которые имитирует демократию и лгут своему народу как дома, так и за границей. И непосредственную ответственность за затруднительное положение, в котором мы все оказались, несет в первую очередь та, кто возлагает вину на парламент, правительство, на людей, поставленных у власти. Она потеряла контроль и готова предать свою команду, лишь бы это сошло ей с рук. Коррупция - это когда незаконно сажаешь на должности с инсценированными конкурсами своих кузенов и некомпетентных однопартийцев", - написал Чебан в четверг в своем Telegram-канале и на страницах в социальных сетях.Ранее мэр Кишинева отметил, что НАД будет противостоять действующей власти, но не откажется от процесса евроинтеграции страны. Чебан в 2011 году стал депутатом парламента от Партии коммунистов, но уже через год присоединился к Соцпартии, оставаясь членом парламента. С 2015 по 2019 год возглавлял фракцию Соцпартии в городском совете Кишинева, также с 2016 по 2018 год был советником и пресс-секретарем президента Игоря Додона. С марта по ноябрь 2019 года вновь занимал должность депутата парламента, но отказался от нее ради поста мэра Кишинева.
https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html
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ион чебан, в мире, игорь додон, кишинев, молдавия, майя санду
Ион Чебан, В мире, Игорь Додон, Кишинев, Молдавия, Майя Санду
11:49 01.09.2022
 
Мэр Кишинева обвинил президента Молдавии в имитации демократии

Мэр Кишинева Чебан обвинил президента Молдавии Санду в имитации демократии

© Sputnik / Перейти в фотобанкИон Чебан
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Ион Чебан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Мэр молдавской столицы Ион Чебан, анонсировавший недавно запуск своей партии "Национальное альтернативное движение" (НАД), обвинил президента страны Майю Санду в имитации демократии.
Ранее Санду заявила в интервью одному из частных телеканалов, что НАД не может считаться проевропейской политсилой, и призналась, что не верит в искренность намерений Чебана в том числе и "потому, что он не высказал свою позицию относительно военных событий на Украине".
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"Сегодня у руля страны находятся не совсем адекватные и очень некомпетентные люди, которые имитирует демократию и лгут своему народу как дома, так и за границей. И непосредственную ответственность за затруднительное положение, в котором мы все оказались, несет в первую очередь та, кто возлагает вину на парламент, правительство, на людей, поставленных у власти. Она потеряла контроль и готова предать свою команду, лишь бы это сошло ей с рук. Коррупция - это когда незаконно сажаешь на должности с инсценированными конкурсами своих кузенов и некомпетентных однопартийцев", - написал Чебан в четверг в своем Telegram-канале и на страницах в социальных сетях.
Ранее мэр Кишинева отметил, что НАД будет противостоять действующей власти, но не откажется от процесса евроинтеграции страны. Чебан в 2011 году стал депутатом парламента от Партии коммунистов, но уже через год присоединился к Соцпартии, оставаясь членом парламента. С 2015 по 2019 год возглавлял фракцию Соцпартии в городском совете Кишинева, также с 2016 по 2018 год был советником и пресс-секретарем президента Игоря Додона. С марта по ноябрь 2019 года вновь занимал должность депутата парламента, но отказался от нее ради поста мэра Кишинева.
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Ион ЧебанВ миреИгорь ДодонКишиневМолдавияМайя Санду
 
 
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