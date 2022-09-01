Мэр Кишинева обвинил президента Молдавии в имитации демократии
Мэр Кишинева Чебан обвинил президента Молдавии Санду в имитации демократии
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Ион Чебан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Мэр молдавской столицы Ион Чебан, анонсировавший недавно запуск своей партии "Национальное альтернативное движение" (НАД), обвинил президента страны Майю Санду в имитации демократии.
Ранее Санду заявила в интервью одному из частных телеканалов, что НАД не может считаться проевропейской политсилой, и призналась, что не верит в искренность намерений Чебана в том числе и "потому, что он не высказал свою позицию относительно военных событий на Украине".
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"Сегодня у руля страны находятся не совсем адекватные и очень некомпетентные люди, которые имитирует демократию и лгут своему народу как дома, так и за границей. И непосредственную ответственность за затруднительное положение, в котором мы все оказались, несет в первую очередь та, кто возлагает вину на парламент, правительство, на людей, поставленных у власти. Она потеряла контроль и готова предать свою команду, лишь бы это сошло ей с рук. Коррупция - это когда незаконно сажаешь на должности с инсценированными конкурсами своих кузенов и некомпетентных однопартийцев", - написал Чебан в четверг в своем Telegram-канале и на страницах в социальных сетях.
Ранее мэр Кишинева отметил, что НАД будет противостоять действующей власти, но не откажется от процесса евроинтеграции страны. Чебан в 2011 году стал депутатом парламента от Партии коммунистов, но уже через год присоединился к Соцпартии, оставаясь членом парламента. С 2015 по 2019 год возглавлял фракцию Соцпартии в городском совете Кишинева, также с 2016 по 2018 год был советником и пресс-секретарем президента Игоря Додона. С марта по ноябрь 2019 года вновь занимал должность депутата парламента, но отказался от нее ради поста мэра Кишинева.
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