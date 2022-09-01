https://ria.ru/20220901/mid-1813696074.html

Россия не будет уподобляться Евросоюзу в сжигании мостов, заявили в МИД

Россия не будет уподобляться Евросоюзу в сжигании мостов, заявили в МИД - РИА Новости, 01.09.2022

Россия не будет уподобляться Евросоюзу в сжигании мостов, заявили в МИД

Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры, заявила в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:55

2022-09-01T12:55

2022-09-01T13:12

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

жозеп боррель

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза."Не собираемся уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но вместе с тем оставляем за собой право на ответные меры по защите интересов наших граждан и обеспечению собственной национальной безопасности", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ по приостановке соглашения об упрощении выдачи виз РФ-ЕС, опубликованном на сайте ведомства.При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва видит в решении Евросоюза отказаться от упрощенного визового режима с Россией попытку открытого вмешательства в дела РФ. Соглашение об упрощении визового режима давало возможность как гражданам России, так и европейцам более простого осуществления гуманитарных, образовательных, деловых и иных поездок."По-видимому, такая ситуация не устраивала антироссийски настроенные страны ЕС, где решили "наказать" граждан нашей страны за поддержку независимого внешнеполитического курса собственного государства. За этим просматриваются попытки внести раскол в российское общество, что нельзя расценивать иначе, как открытое вмешательство во внутренние дела другой страны", - заявила Захарова.В среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.

https://ria.ru/20220901/vezd-1813680575.html

https://ria.ru/20220831/finlyandiya-1813566313.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, жозеп боррель, россия, москва