12:55 01.09.2022 (обновлено: 13:12 01.09.2022)
Россия не будет уподобляться Евросоюзу в сжигании мостов, заявили в МИД
В МИД заявили, что Россия не будет уподобляться Евросоюзу в политике сжигании мостов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза.
"Не собираемся уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но вместе с тем оставляем за собой право на ответные меры по защите интересов наших граждан и обеспечению собственной национальной безопасности", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ по приостановке соглашения об упрощении выдачи виз РФ-ЕС, опубликованном на сайте ведомства.
При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва видит в решении Евросоюза отказаться от упрощенного визового режима с Россией попытку открытого вмешательства в дела РФ. Соглашение об упрощении визового режима давало возможность как гражданам России, так и европейцам более простого осуществления гуманитарных, образовательных, деловых и иных поездок.
"По-видимому, такая ситуация не устраивала антироссийски настроенные страны ЕС, где решили "наказать" граждан нашей страны за поддержку независимого внешнеполитического курса собственного государства. За этим просматриваются попытки внести раскол в российское общество, что нельзя расценивать иначе, как открытое вмешательство во внутренние дела другой страны", - заявила Захарова.
В среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.