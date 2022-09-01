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Россия не будет уподобляться Евросоюзу в сжигании мостов, заявили в МИД - РИА Новости, 01.09.2022
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Россия не будет уподобляться Евросоюзу в сжигании мостов, заявили в МИД
Россия не будет уподобляться Евросоюзу в сжигании мостов, заявили в МИД - РИА Новости, 01.09.2022
Россия не будет уподобляться Евросоюзу в сжигании мостов, заявили в МИД
Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры, заявила в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:55
2022-09-01T13:12
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
жозеп боррель
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза."Не собираемся уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но вместе с тем оставляем за собой право на ответные меры по защите интересов наших граждан и обеспечению собственной национальной безопасности", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ по приостановке соглашения об упрощении выдачи виз РФ-ЕС, опубликованном на сайте ведомства.При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва видит в решении Евросоюза отказаться от упрощенного визового режима с Россией попытку открытого вмешательства в дела РФ. Соглашение об упрощении визового режима давало возможность как гражданам России, так и европейцам более простого осуществления гуманитарных, образовательных, деловых и иных поездок."По-видимому, такая ситуация не устраивала антироссийски настроенные страны ЕС, где решили "наказать" граждан нашей страны за поддержку независимого внешнеполитического курса собственного государства. За этим просматриваются попытки внести раскол в российское общество, что нельзя расценивать иначе, как открытое вмешательство во внутренние дела другой страны", - заявила Захарова.В среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.
https://ria.ru/20220901/vezd-1813680575.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, жозеп боррель, россия, москва
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз, Жозеп Боррель, Россия, Москва
12:55 01.09.2022 (обновлено: 13:12 01.09.2022)
 
Россия не будет уподобляться Евросоюзу в сжигании мостов, заявили в МИД

В МИД заявили, что Россия не будет уподобляться Евросоюзу в политике сжигании мостов

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза.
"Не собираемся уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но вместе с тем оставляем за собой право на ответные меры по защите интересов наших граждан и обеспечению собственной национальной безопасности", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ по приостановке соглашения об упрощении выдачи виз РФ-ЕС, опубликованном на сайте ведомства.
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При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва видит в решении Евросоюза отказаться от упрощенного визового режима с Россией попытку открытого вмешательства в дела РФ. Соглашение об упрощении визового режима давало возможность как гражданам России, так и европейцам более простого осуществления гуманитарных, образовательных, деловых и иных поездок.
"По-видимому, такая ситуация не устраивала антироссийски настроенные страны ЕС, где решили "наказать" граждан нашей страны за поддержку независимого внешнеполитического курса собственного государства. За этим просматриваются попытки внести раскол в российское общество, что нельзя расценивать иначе, как открытое вмешательство во внутренние дела другой страны", - заявила Захарова.
В среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзЖозеп БоррельРоссияМосква
 
 
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