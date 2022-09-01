https://ria.ru/20220901/magate-1813709639.html
Глава МАГАТЭ находится на освобожденной территории Запорожской области
Глава МАГАТЭ находится на освобожденной территории Запорожской области - РИА Новости, 01.09.2022
Глава МАГАТЭ находится на освобожденной территории Запорожской области
Основная часть колонны миссии МАГАТЭ проходит блокпост на освобожденную территорию Запорожской области, автомобиль с главой международного агентства Рафаэлем... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:34
2022-09-01T13:34
2022-09-01T14:14
в мире
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Основная часть колонны миссии МАГАТЭ проходит блокпост на освобожденную территорию Запорожской области, автомобиль с главой международного агентства Рафаэлем Гросси контроль уже прошел, через считанные минуты колонна продолжит путь на АЭС, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."(Глава МАГАТЭ Рафаэль) Гросси сейчас прошел наш блокпост, проходит его еще часть машин, потому что машин много, сейчас они уже находятся на нашей территории, на нашем блокпосту. Первые машины прошли уже больше часа назад, а основная часть этого конвоя, которая была задержана украинской стороной, сейчас уже отпущена… Они проходят первый контроль и буквально уже через считанные минуты они продолжат свое движение в направлении атомной станции", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, дорога от Васильевки, где находится пункт пропуска, до Энергодара составит порядка 30 минут. Балицкий уточнил, что эксперты МАГАТЭ "заявили два дня примерно на свою работу" на станции.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813711837.html
запорожская область
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Миссия МАГАТЭ на КПП "Васильевка"
Миссия МАГАТЭ на КПП "Васильевка" по пути к АЭС
2022-09-01T13:34
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РИА Новости
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, магатэ, рафаэль гросси
В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
13:34 01.09.2022 (обновлено: 14:14 01.09.2022)
Глава МАГАТЭ находится на освобожденной территории Запорожской области
Машина главы МАГАТЭ прошла блокпост на освобожденную территорию Запорожской области