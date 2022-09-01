https://ria.ru/20220901/maganov-1813643751.html

Источник не исключил самоубийства главы совета директоров "Лукойла"

Источник не исключил самоубийства главы совета директоров "Лукойла" - РИА Новости, 01.09.2022

Источник не исключил самоубийства главы совета директоров "Лукойла"

Председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов, вероятно, покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:27

2022-09-01T10:27

2022-09-01T18:16

происшествия

москва

лукойл

равиль маганов

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов, вероятно, покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее представитель Центральной клинической больницы управделами президента подтвердил РИА Новости, что Маганова нашли мертвым на территории учреждения."Вероятнее всего, погибший покончил с собой. Причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов", — сказал источник.

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, лукойл, равиль маганов