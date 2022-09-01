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Источник не исключил самоубийства главы совета директоров "Лукойла" - РИА Новости, 01.09.2022
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Источник не исключил самоубийства главы совета директоров "Лукойла"
Источник не исключил самоубийства главы совета директоров "Лукойла" - РИА Новости, 01.09.2022
Источник не исключил самоубийства главы совета директоров "Лукойла"
Председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов, вероятно, покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:27
2022-09-01T18:16
происшествия
москва
лукойл
равиль маганов
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов, вероятно, покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее представитель Центральной клинической больницы управделами президента подтвердил РИА Новости, что Маганова нашли мертвым на территории учреждения."Вероятнее всего, погибший покончил с собой. Причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов", — сказал источник.
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происшествия, москва, лукойл, равиль маганов
Происшествия, Москва, ЛУКОЙЛ, Равиль Маганов
10:27 01.09.2022 (обновлено: 18:16 01.09.2022)
 
Источник не исключил самоубийства главы совета директоров "Лукойла"

Глава совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов мог покончить с собой в ЦКБ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРавиль Маганов
Равиль Маганов - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Равиль Маганов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов, вероятно, покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее представитель Центральной клинической больницы управделами президента подтвердил РИА Новости, что Маганова нашли мертвым на территории учреждения.
"Вероятнее всего, погибший покончил с собой. Причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов", — сказал источник.
 
ПроисшествияМоскваЛУКОЙЛРавиль Маганов
 
 
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