https://ria.ru/20220901/likvidatsiya-1813832358.html

Генерал назвал ликвидацию десанта у ЗАЭС успехом военной разведки

Генерал назвал ликвидацию десанта у ЗАЭС успехом военной разведки - РИА Новости, 01.09.2022

Генерал назвал ликвидацию десанта у ЗАЭС успехом военной разведки

Обнаружение и ликвидация украинского десанта, пытавшегося захватить Запорожскую АЭС перед визитом делегации МАГАТЭ, - свидетельство успешной работы военной... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:53

2022-09-01T18:53

2022-09-01T18:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Обнаружение и ликвидация украинского десанта, пытавшегося захватить Запорожскую АЭС перед визитом делегации МАГАТЭ, - свидетельство успешной работы военной разведки России, считает экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.Утром в четверг украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированого обстрела города Энергодар. Диверсионные группы был выявлены, по ним были нанесены артиллерийские удары. По данным властей, до 40 человек десанта уничтожены. Уничтожение остатков продолжается."Это очередной успех нашей военной разведки, потому что я думаю, что их (десант) ждали. Потому что просто так обнаружить и блокировать, когда десант захватил какой-то определенный плацдарм, это не так просто. И, соответственно, успех разведки очевиден", - сказал Бужинский в эфире "Первого канала".По его оценке, украинские диверсанты были подготовленными для такого рода операции военными, прошедшими спецподготовку, возможно, в английском спецназе SAS.Эксперт добавил, что с военной точки зрения десант и в целом проводимая Киевом наступательная операция - "очень большой неуспех украинского командования".

https://ria.ru/20220901/zaes-1813824935.html

https://ria.ru/20220901/germaniya-1813816162.html

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в мире, энергодар, киев, запорожская аэс, sas, россия, украина, великобритания, евгений бужинский