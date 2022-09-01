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Генерал назвал ликвидацию десанта у ЗАЭС успехом военной разведки - РИА Новости, 01.09.2022
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Генерал назвал ликвидацию десанта у ЗАЭС успехом военной разведки
Генерал назвал ликвидацию десанта у ЗАЭС успехом военной разведки - РИА Новости, 01.09.2022
Генерал назвал ликвидацию десанта у ЗАЭС успехом военной разведки
Обнаружение и ликвидация украинского десанта, пытавшегося захватить Запорожскую АЭС перед визитом делегации МАГАТЭ, - свидетельство успешной работы военной... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:53
2022-09-01T18:53
в мире
энергодар
киев
запорожская аэс
sas
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Обнаружение и ликвидация украинского десанта, пытавшегося захватить Запорожскую АЭС перед визитом делегации МАГАТЭ, - свидетельство успешной работы военной разведки России, считает экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.Утром в четверг украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированого обстрела города Энергодар. Диверсионные группы был выявлены, по ним были нанесены артиллерийские удары. По данным властей, до 40 человек десанта уничтожены. Уничтожение остатков продолжается."Это очередной успех нашей военной разведки, потому что я думаю, что их (десант) ждали. Потому что просто так обнаружить и блокировать, когда десант захватил какой-то определенный плацдарм, это не так просто. И, соответственно, успех разведки очевиден", - сказал Бужинский в эфире "Первого канала".По его оценке, украинские диверсанты были подготовленными для такого рода операции военными, прошедшими спецподготовку, возможно, в английском спецназе SAS.Эксперт добавил, что с военной точки зрения десант и в целом проводимая Киевом наступательная операция - "очень большой неуспех украинского командования".
https://ria.ru/20220901/zaes-1813824935.html
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в мире, энергодар, киев, запорожская аэс, sas, россия, украина, великобритания, евгений бужинский
В мире, Энергодар, Киев, Запорожская АЭС, SAS, Россия, Украина, Великобритания, Евгений Бужинский
18:53 01.09.2022
 
Генерал назвал ликвидацию десанта у ЗАЭС успехом военной разведки

Генерал-лейтенант Бужинский назвал ликвидацию десанта у ЗАЭС успехом военной разведки

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕвгений Бужинский
Евгений Бужинский - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Евгений Бужинский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Обнаружение и ликвидация украинского десанта, пытавшегося захватить Запорожскую АЭС перед визитом делегации МАГАТЭ, - свидетельство успешной работы военной разведки России, считает экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Утром в четверг украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированого обстрела города Энергодар. Диверсионные группы был выявлены, по ним были нанесены артиллерийские удары. По данным властей, до 40 человек десанта уничтожены. Уничтожение остатков продолжается.
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"Это очередной успех нашей военной разведки, потому что я думаю, что их (десант) ждали. Потому что просто так обнаружить и блокировать, когда десант захватил какой-то определенный плацдарм, это не так просто. И, соответственно, успех разведки очевиден", - сказал Бужинский в эфире "Первого канала".
По его оценке, украинские диверсанты были подготовленными для такого рода операции военными, прошедшими спецподготовку, возможно, в английском спецназе SAS.
Эксперт добавил, что с военной точки зрения десант и в целом проводимая Киевом наступательная операция - "очень большой неуспех украинского командования".
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В миреЭнергодарКиевЗапорожская АЭСSASРоссияУкраинаВеликобританияЕвгений Бужинский
 
 
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