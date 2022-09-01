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Разбор шедевров и общение с музыкантами: новые лекции в Зале Зарядье

Разбор шедевров и общение с музыкантами: новые лекции в Зале Зарядье - РИА Новости, 01.09.2022

Разбор шедевров и общение с музыкантами: новые лекции в Зале Зарядье

В день знаний 1 сентября московский концертный Зал Зарядье представит публике новую просветительскую программу пятого сезона. За предыдущие четыре года работы... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:00

2022-09-01T09:00

2022-09-01T09:00

культпоход

musica viva

концертный зал "зарядье"

москва

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В день знаний 1 сентября московский концертный Зал Зарядье представит публике новую просветительскую программу пятого сезона. За предыдущие четыре года работы лекции стали важной и неотъемлемой частью работы этой площадки. РИА Новости рассказывает о новых циклах встреч, на которые стоит сходить."12 шедевров. Слушаем и разбираемся"С 15 октябряЭти встречи представляют новый формат общения со слушателями – простыми словами о самом главном. Трое ведущих будут рассказывать публике о главных произведениях в истории мировой музыкальной классики, научат понимать замысел композитора. Лекторы уверены: после этих встреч даже неофит не только с удовольствием пойдёт на концерт классической музыки, но и сможет рассуждать об услышанном произведении. В качестве ведущих выступят известные музыковеды: специалист по эпохе барокко Анна Андрушкевич, эксперт в области музыкальной психологии, автор книг и музыковед Дина Кирнарская, а также концертирующий пианист и увлеченный музыковед Сергей Хохлов. Для разбора они выбрали настоящие классические хиты - от "Времен года" Вивальди и Реквиема Моцарта до "Картинок с выставки" Мусоргского и "Болеро" Равеля."Оперный клуб"С 8 октябряОперный жанр сегодня занял важное место в жизни не только меломанов и музыкальных критиков, но и в целом тех, кто пристально следит за культурной афишей. Режиссерские трактовки вызывают бурные споры, продвинутые зрители готовы ходить на один и тот же спектакль, слушая разные составы певцов и сравнивая их.Цикл поделён на три блока, каждый из которых ведёт авторитетный эксперт в области оперного искусства. Перед каждым блоком зрителям, купившим билеты, будет предложено выбрать путём голосования четыре оперы, о которых они хотят узнать. В качестве лекторов выступят признанные знатоки оперного жанра: Алексей Парин, Вадим Журавлев и Артем Варгафтик.Мастер-классыС 8 сентябряЭто – еще одно новое направление работы зала, и можно сказать, что ничего подобного на других московских концертных площадках на постоянной основе не происходит. Мастер-классы будут проходить накануне концертов знаменитых музыкантов. Откроет это направление пианист Константин Лифшиц (он выступает 11 сентября в большом зале Зарядья). Ошибочно думать, что такие мероприятия интересны только профессионалам – напротив, подобный разбор может прояснить очень многое и в произведении, а главное, можно взглянуть на исполнителя с новой стороны.Music-talkС 11 сентябряЕще один необычный для наших концертных залов формат – общение с публикой сразу после выступления, в тот момент, когда музыкант и аудитория ещё находятся под воздействием услышанного. Это будет неформальное общение, когда зрители напрямую смогут задавать свои вопросы исполнителю о прозвучавших произведениях и творчестве в целом. Первопроходцем, опять же, будет замечательный пианист Константин Лифшиц, который встретится с публикой после своего выступления с оркестром Musica Viva. Зарегистрироваться на встречу можно будет по номеру билета на концерт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, musica viva, концертный зал "зарядье", москва