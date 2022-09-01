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Лавров назвал политиков, которые хотят ограничить выдачу виз, жалкими - РИА Новости, 01.09.2022
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Лавров назвал политиков, которые хотят ограничить выдачу виз, жалкими
Лавров назвал политиков, которые хотят ограничить выдачу виз, жалкими - РИА Новости, 01.09.2022
Лавров назвал политиков, которые хотят ограничить выдачу виз, жалкими
России не стоит изолироваться и наказывать граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам, заявил в четверг... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:04
2022-09-01T11:33
сергей лавров
евросоюз
в мире
россия
мгимо
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. России не стоит изолироваться и наказывать граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава МИД РФ отметил, что Россия не будет отвечать глупостью на глупость европейских стран в вопросе выдачи виз."Мы, я считаю, не должны идти по этому же пути - отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций",- добавил Лавров."Это смешно. Эти люди жалкие, по большому счету. Но мы не будем самоизолироваться", - заключил он.
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сергей лавров, евросоюз, в мире, россия, мгимо
Сергей Лавров, Евросоюз, В мире, Россия, МГИМО
11:04 01.09.2022 (обновлено: 11:33 01.09.2022)
 
Лавров назвал политиков, которые хотят ограничить выдачу виз, жалкими

Лавров назвал европейских политиков, которые хотят ограничить выдачу виз, жалкими людьми

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. России не стоит изолироваться и наказывать граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что Россия не будет отвечать глупостью на глупость европейских стран в вопросе выдачи виз.
"Мы, я считаю, не должны идти по этому же пути - отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций",- добавил Лавров.
"Это смешно. Эти люди жалкие, по большому счету. Но мы не будем самоизолироваться", - заключил он.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 21:55Туризм
ЕС приостановит договор об упрощенной выдаче виз: что изменится для россиян
 
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