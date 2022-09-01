https://ria.ru/20220901/kuzbass-1813634037.html
В Кузбассе 1 сентября открыли три новые школы
В Кузбассе 1 сентября открыли три новые школы - РИА Новости, 01.09.2022
В Кузбассе 1 сентября открыли три новые школы
Три новые школы, построенные в рамках нацпроекта "Образование", открылись в Кузбассе 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:40
2022-09-01T09:40
2022-09-01T10:45
кемеровская область
кемерово
анжеро-судженск
юрга
сергей цивилев
общество
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КЕМЕРОВО, 1 сен – РИА Новости. Три новые школы, построенные в рамках нацпроекта "Образование", открылись в Кузбассе 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона."В День знаний в Кузбассе открылись три новые школы — две в Центральном районе Кемерова и одна — в Анжеро-Судженске. Учебные заведения построены в рамках нацпроекта "Образование", – говорится в сообщении.Уточняется, что школа №5 на проспекте Притомском в микрорайоне 7б Кемерова рассчитана на 1225 человек. Площадь школы 6,5 тысячи квадратных метров, что позволяет просторно разместить учебные классы, универсальный спортивный блок, кружковые помещения, актовый зал, столовую. Отмечается, что акцент в обучении будет сделан на медицину. В школе предусмотрены медико-биологический класс. Занятия будут проводить сотрудники вузов, работники Кузбасской областной клинической больницы и медицинского колледжа.Также в Кемерове открылся второй корпус школы №45 в микрорайоне 15А, рассчитанный на 1050 мест. Всего в двух корпусах будут учиться 1742 человека. В школе будут организованы инженерные классы с углубленным изучением физики, химии, информатики, черчения и технологии. Также будут проводиться занятия по графическому дизайну, инфографике, электромеханике, программированию, робототехнике, конструированию космических аппаратов, космической метеорологии, геоинформатике и дистанционному зондированию земли.В микрорайоне "Восточный" Анжеро-Судженска открылась самая большая школа Кузбасса площадью 17,5 тысячи квадратных метров. Она рассчитана на тысячу мест. Для ребят оборудованы профильные инженерно-технические и медико-биологические классы, просторные кабинеты робототехники и музыки, мастерские. Также в школе открылся первый в городе кадетский класс."В Кузбассе последовательно создаются равные возможности для получения образования во всех городах и поселках — наши дети должны учиться в комфортных условиях, пользоваться передовыми технологиями, осваивать предметы на современном уровне. Сегодня мы открываем три новые современные школы, в них смогут получать знания более трех тысяч ребят. Сейчас в Кузбассе в рамках нацпроекта "Образование" строятся еще 4 школы — в Юрге, Новокузнецке, Кемерове и поселке Пригородный Кемеровского округа. Еще три школы начнут возводить до конца года — в Белове, Калтане и поселке Теба Междуреченского округа", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.Всего в Кузбассе сегодня открыли свои двери для ребят 648 школ. В 1709 первых классов пошли 33 200 первоклассников.
https://ria.ru/20220823/turmarshruty-1811627671.html
https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813608758.html
https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813596092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, кемерово, анжеро-судженск, юрга, сергей цивилев, общество
Кемеровская область, Кемерово, Анжеро-Судженск, Юрга, Сергей Цивилев, Общество
09:40 01.09.2022 (обновлено: 10:45 01.09.2022)
В Кузбассе 1 сентября открыли три новые школы
В Кузбассе открылись три новые школы, построенные в рамках нацпроекта "Образование"
КЕМЕРОВО, 1 сен – РИА Новости.
Три новые школы, построенные в рамках нацпроекта "Образование", открылись в Кузбассе 1 сентября, сообщает
пресс-служба правительства региона.
"В День знаний в Кузбассе открылись три новые школы — две в Центральном районе Кемерова
и одна — в Анжеро-Судженске
. Учебные заведения построены в рамках нацпроекта "Образование", – говорится в сообщении.
Уточняется, что школа №5 на проспекте Притомском в микрорайоне 7б Кемерова рассчитана на 1225 человек. Площадь школы 6,5 тысячи квадратных метров, что позволяет просторно разместить учебные классы, универсальный спортивный блок, кружковые помещения, актовый зал, столовую. Отмечается, что акцент в обучении будет сделан на медицину. В школе предусмотрены медико-биологический класс. Занятия будут проводить сотрудники вузов, работники Кузбасской областной клинической больницы и медицинского колледжа.
Также в Кемерове открылся второй корпус школы №45 в микрорайоне 15А, рассчитанный на 1050 мест. Всего в двух корпусах будут учиться 1742 человека. В школе будут организованы инженерные классы с углубленным изучением физики, химии, информатики, черчения и технологии. Также будут проводиться занятия по графическому дизайну, инфографике, электромеханике, программированию, робототехнике, конструированию космических аппаратов, космической метеорологии, геоинформатике и дистанционному зондированию земли.
В микрорайоне "Восточный" Анжеро-Судженска открылась самая большая школа Кузбасса площадью 17,5 тысячи квадратных метров. Она рассчитана на тысячу мест. Для ребят оборудованы профильные инженерно-технические и медико-биологические классы, просторные кабинеты робототехники и музыки, мастерские. Также в школе открылся первый в городе кадетский класс.
"В Кузбассе последовательно создаются равные возможности для получения образования во всех городах и поселках — наши дети должны учиться в комфортных условиях, пользоваться передовыми технологиями, осваивать предметы на современном уровне. Сегодня мы открываем три новые современные школы, в них смогут получать знания более трех тысяч ребят. Сейчас в Кузбассе в рамках нацпроекта "Образование" строятся еще 4 школы — в Юрге
, Новокузнецке
, Кемерове и поселке Пригородный Кемеровского округа. Еще три школы начнут возводить до конца года — в Белове, Калтане
и поселке Теба Междуреченского округа", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева
.
Всего в Кузбассе сегодня открыли свои двери для ребят 648 школ. В 1709 первых классов пошли 33 200 первоклассников.