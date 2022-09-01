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Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" посетили УТЦ "Восток" - РИА Новости, 01.09.2022
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Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" посетили УТЦ "Восток"
Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" посетили УТЦ "Восток" - РИА Новости, 01.09.2022
Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" посетили УТЦ "Восток"
Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" рамках трека "погружение в регион" познакомились с работой учебно-тренировочного центра (УТЦ) "Восток", сообщает пресс-офис... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:06
2022-09-01T11:06
муравьев-амурский 2030
сколково
дальневосточный федеральный университет
сахалин
дальний восток
сахалинская область
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" рамках трека "погружение в регион" познакомились с работой учебно-тренировочного центра (УТЦ) "Восток", сообщает пресс-офис программы.УТЦ "Восток" - это современный многофункциональный спортивный комплекс, расположенный в экологически чистой зоне города на территории площадью 13 гектаров. Центр был построен в 2018 году на базе детского лагеря "Восток" и сегодня является крупнейшим на Дальнем Востоке спортивным комплексом для подготовки профессиональных спортсменов международного уровня, проведения спортивных сборов и профессиональных игр, а также организации культурно-массовых мероприятий для населения Сахалинской области.Спортивные площадки учебно-тренировочного центра "Восток" внесены во Всероссийский реестр спортивных объектов, что позволяет проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации."Мы рады познакомить участников программы с возможностями и перспективами УТЦ "Восток". На Сахалине это место называют "Территорией спорта". Объект охватывает множество направлений и пользуется большим спросом не только у спортсменов, но и представителей других сфер деятельности. Сахалинская область – один из самых спортивных субъектов нашей страны, поэтому мы заинтересованы в работе с талантливыми молодыми кадрами нашей профильной отрасли", - отметил директор Центра спортивной подготовки островного региона Алексей Никонов.Погружение в регион для курсантов "Муравьев – Амурский 2030" - важная составляющая каждого модуля. В течение года обучающиеся побывают в различных регионах ДФО, где познакомятся с работой органов власти, компаний и предприятий.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.
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сахалин
дальний восток
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муравьев-амурский 2030, сколково, дальневосточный федеральный университет, сахалин, дальний восток, сахалинская область
Муравьев-Амурский 2030, Сколково, Дальневосточный федеральный университет, Сахалин, Дальний Восток, Сахалинская область
11:06 01.09.2022
 

Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" посетили УТЦ "Восток"

© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" в учебно-тренировочном центре "Восток"
Курсанты Муравьев-Амурский 2030 в учебно-тренировочном центре Восток - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" рамках трека "погружение в регион" познакомились с работой учебно-тренировочного центра (УТЦ) "Восток", сообщает пресс-офис программы.
УТЦ "Восток" - это современный многофункциональный спортивный комплекс, расположенный в экологически чистой зоне города на территории площадью 13 гектаров. Центр был построен в 2018 году на базе детского лагеря "Восток" и сегодня является крупнейшим на Дальнем Востоке спортивным комплексом для подготовки профессиональных спортсменов международного уровня, проведения спортивных сборов и профессиональных игр, а также организации культурно-массовых мероприятий для населения Сахалинской области.
Программа Муравьев-Амурский 2030
29 августа, 10:41
Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" посетили СТК "Горный воздух"
Спортивные площадки учебно-тренировочного центра "Восток" внесены во Всероссийский реестр спортивных объектов, что позволяет проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации.
"Мы рады познакомить участников программы с возможностями и перспективами УТЦ "Восток". На Сахалине это место называют "Территорией спорта". Объект охватывает множество направлений и пользуется большим спросом не только у спортсменов, но и представителей других сфер деятельности. Сахалинская область – один из самых спортивных субъектов нашей страны, поэтому мы заинтересованы в работе с талантливыми молодыми кадрами нашей профильной отрасли", - отметил директор Центра спортивной подготовки островного региона Алексей Никонов.
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" в учебно-тренировочном центре "Восток"
Курсанты Муравьев-Амурский 2030 в учебно-тренировочном центре Восток - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"
Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" в учебно-тренировочном центре "Восток"
Погружение в регион для курсантов "Муравьев – Амурский 2030" - важная составляющая каждого модуля. В течение года обучающиеся побывают в различных регионах ДФО, где познакомятся с работой органов власти, компаний и предприятий.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.
 
Муравьев-Амурский 2030СколковоДальневосточный федеральный университетСахалинДальний ВостокСахалинская область
 
 
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