Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" посетили УТЦ "Восток"
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" в учебно-тренировочном центре "Восток"
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" рамках трека "погружение в регион" познакомились с работой учебно-тренировочного центра (УТЦ) "Восток", сообщает пресс-офис программы.
УТЦ "Восток" - это современный многофункциональный спортивный комплекс, расположенный в экологически чистой зоне города на территории площадью 13 гектаров. Центр был построен в 2018 году на базе детского лагеря "Восток" и сегодня является крупнейшим на Дальнем Востоке спортивным комплексом для подготовки профессиональных спортсменов международного уровня, проведения спортивных сборов и профессиональных игр, а также организации культурно-массовых мероприятий для населения Сахалинской области.
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Спортивные площадки учебно-тренировочного центра "Восток" внесены во Всероссийский реестр спортивных объектов, что позволяет проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации.
"Мы рады познакомить участников программы с возможностями и перспективами УТЦ "Восток". На Сахалине это место называют "Территорией спорта". Объект охватывает множество направлений и пользуется большим спросом не только у спортсменов, но и представителей других сфер деятельности. Сахалинская область – один из самых спортивных субъектов нашей страны, поэтому мы заинтересованы в работе с талантливыми молодыми кадрами нашей профильной отрасли", - отметил директор Центра спортивной подготовки островного региона Алексей Никонов.
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" в учебно-тренировочном центре "Восток"
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"
Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" в учебно-тренировочном центре "Восток"
Погружение в регион для курсантов "Муравьев – Амурский 2030" - важная составляющая каждого модуля. В течение года обучающиеся побывают в различных регионах ДФО, где познакомятся с работой органов власти, компаний и предприятий.