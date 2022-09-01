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Курс евро по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей

Курс евро по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей - РИА Новости, 01.09.2022

Курс евро по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей

Рубль по итогам торгов четверга слегка ослаб к доллару, но уверенно укрепился к евро: доллар вырос до 60,31 рубля, евро подешевел до 59,89 рубля, следует из... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:19

2022-09-01T19:19

2022-09-01T19:19

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга слегка ослаб к доллару, но уверенно укрепился к евро: доллар вырос до 60,31 рубля, евро подешевел до 59,89 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 8 копеек, до 60,31 рубля, евро уменьшился на 55 копеек, до 59,89 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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