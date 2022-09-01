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Официальный курс доллара на пятницу составил 60,24 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,24 рубля - РИА Новости, 01.09.2022
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,24 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,16 копейки - до 60,237 рубля, курс евро увеличился на 7,01 копейки, до 60,2842... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:09
2022-09-01T16:09
2022-09-01T16:09
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,16 копейки - до 60,237 рубля, курс евро увеличился на 7,01 копейки, до 60,2842 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, цены на нефть, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,24 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,24 рубля, евро — 60,28