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Сербские полицейские начали пропускать по документам Косово - РИА Новости, 01.09.2022
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Сербские полицейские начали пропускать по документам Косово
Сербские полицейские начали пропускать по документам Косово - РИА Новости, 01.09.2022
Сербские полицейские начали пропускать по документам Косово
Сербские полицейские, работающие на КПП "Ярине" на административной линии Косово, начали пропускать в Центральную Сербию по документам, выданным Приштиной,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:45
2022-09-01T14:39
в мире
александр вучич
косово
сербия
приштина
евросоюз
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КПП "ЯРИНЕ" (Сербия), 1 сен — РИА Новости. Сербские полицейские, работающие на КПП "Ярине" на административной линии Косово, начали пропускать в Центральную Сербию по документам, выданным Приштиной, передает корреспондент РИА Новости.Президент Сербии Александр Вучич заявил на прошлой неделе, что руководство Сербии готово частично принять требования косовоалбанских "властей" в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС. Это стало компромиссной мерой в ответ на продление "властями" Приштины на два месяца срока действия автомобильных номеров и документов, которыми пользуются сербы, живущие на севере Косово.Сейчас на КПП "Ярине" — одном из двух пунктов, связывающих самопровозглашенное Косово с Центральной Сербией — спокойная обстановка, дежурит много журналистов.Неподалеку от пункта стоит бронированная машина сербских военных, которые накануне начали учения в наземной зоне безопасности у Косово."С сегодняшнего дня мы пропускаем по косовским документам, раньше признавались только сербские. Как долго продлится такой порядок, мы не знаем", — рассказал журналистам полицейский.На будке полицейских наклеены таблицы на английском и сербском языках, где сообщается, что признание документов Приштины нельзя толковать как признание Белградом независимости Косово.При этом сербам, едущим в Косово, приходится заклеивать на автомобильных номерах буквы SRB и герб Сербии. Аналогичный порядок действует для косоваров, заезжающих в Сербию.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, начались беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. По просьбе США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220901/serbiya-1813595822.html
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На КПП между Сербией и Косово заклеивают сербскую символику на автомобильных номерах
На КПП - специальное объявление, что пропуск по документам ещё не означает признания независимости. При этом сербам, выезжающим в Косово, по-прежнему приходится заклеивать сербскую символику на номерах. Такой же порядок действует для выезжающих из края косоваров.
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в мире, александр вучич, косово, сербия, приштина, евросоюз
В мире, Александр Вучич, Косово, Сербия, Приштина, Евросоюз
10:45 01.09.2022 (обновлено: 14:39 01.09.2022)
 
Сербские полицейские начали пропускать по документам Косово

Сербские полицейские начали пропускать в Центральную Сербию по косовским документам

Читать ria.ru в
КПП "ЯРИНЕ" (Сербия), 1 сен — РИА Новости. Сербские полицейские, работающие на КПП "Ярине" на административной линии Косово, начали пропускать в Центральную Сербию по документам, выданным Приштиной, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич заявил на прошлой неделе, что руководство Сербии готово частично принять требования косовоалбанских "властей" в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС. Это стало компромиссной мерой в ответ на продление "властями" Приштины на два месяца срока действия автомобильных номеров и документов, которыми пользуются сербы, живущие на севере Косово.
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Недалеко от административной линии на севере Косово замечены броневики НАТО
Сейчас на КПП "Ярине" — одном из двух пунктов, связывающих самопровозглашенное Косово с Центральной Сербией — спокойная обстановка, дежурит много журналистов.
Неподалеку от пункта стоит бронированная машина сербских военных, которые накануне начали учения в наземной зоне безопасности у Косово.
"С сегодняшнего дня мы пропускаем по косовским документам, раньше признавались только сербские. Как долго продлится такой порядок, мы не знаем", — рассказал журналистам полицейский.
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Минобороны Сербии заявило о начале учений в зоне безопасности у Косово
На будке полицейских наклеены таблицы на английском и сербском языках, где сообщается, что признание документов Приштины нельзя толковать как признание Белградом независимости Косово.
При этом сербам, едущим в Косово, приходится заклеивать на автомобильных номерах буквы SRB и герб Сербии. Аналогичный порядок действует для косоваров, заезжающих в Сербию.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, начались беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. По просьбе США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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