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Минобороны Сербии заявило о начале учений в зоне безопасности у Косово - РИА Новости, 01.09.2022
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Минобороны Сербии заявило о начале учений в зоне безопасности у Косово
Минобороны Сербии заявило о начале учений в зоне безопасности у Косово - РИА Новости, 01.09.2022
Минобороны Сербии заявило о начале учений в зоне безопасности у Косово
Армия Сербии начала учения в зоне безопасности у Косово накануне вступления в силу новых договоренностей между Белградом и Приштиной о въездных документах,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T00:18
2022-09-01T00:26
в мире
александр вучич
косово
приштина
сербия
евросоюз
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РАШКА (Сербия), 1 сен — РИА Новости. Армия Сербии начала учения в зоне безопасности у Косово накануне вступления в силу новых договоренностей между Белградом и Приштиной о въездных документах, сообщило министерство обороны страны.По информации министерства, на учениях "особое внимание уделяется отработке боевых действий в случае нападения на подразделение, а также тактике, приемам и процедурам, используемым для предотвращения незаконных переходов через границу, деятельность экстремистских групп и организованной преступности".Подготовка идет на базах и объектах в зоне безопасности, уточнили в ведомстве.Местные жители рассказали, что они видели прибытие колонн БТР и "Камазов" с личным составом в сербские города Рашка и Нови Пазар, расположенные недалеко от административной линии Косово.Учения вооруженных сил Сербии в наземной зоне безопасности в пяти километрах от административной линии Косово проходят регулярно. Так, предыдущие состоялись в январе.Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что руководство страны готово частично принять требования косовоалбанских "властей" в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС.Это стало компромиссной мерой в ответ на продление "властями" Приштины срока действия автомобильных номеров и документов, которыми пользуются сербы, живущие на севере Косово.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, начались беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. По просьбе США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220831/kosovo-1813568084.html
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в мире, александр вучич, косово, приштина, сербия, евросоюз
В мире, Александр Вучич, Косово, Приштина, Сербия, Евросоюз
00:18 01.09.2022 (обновлено: 00:26 01.09.2022)
 
Минобороны Сербии заявило о начале учений в зоне безопасности у Косово

Министерство обороны Сербии заявило о начале военных учений в зоне безопасности у Косово

© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Сербии
Военнослужащие армии Сербии - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Военнослужащие армии Сербии. Архивное фото
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РАШКА (Сербия), 1 сен — РИА Новости. Армия Сербии начала учения в зоне безопасности у Косово накануне вступления в силу новых договоренностей между Белградом и Приштиной о въездных документах, сообщило министерство обороны страны.

"Учения проводятся с целью поддержания высокой степени боеготовности задействованных подразделений и их способности быстро реагировать в случае необходимости, а также обеспечения мира и безопасности на административной линии с Автономным краем Косово и Метохия", — заявили в оборонном ведомстве.

По информации министерства, на учениях "особое внимание уделяется отработке боевых действий в случае нападения на подразделение, а также тактике, приемам и процедурам, используемым для предотвращения незаконных переходов через границу, деятельность экстремистских групп и организованной преступности".
Подготовка идет на базах и объектах в зоне безопасности, уточнили в ведомстве.
Местные жители рассказали, что они видели прибытие колонн БТР и "Камазов" с личным составом в сербские города Рашка и Нови Пазар, расположенные недалеко от административной линии Косово.
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Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что руководство страны готово частично принять требования косовоалбанских "властей" в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС.
Это стало компромиссной мерой в ответ на продление "властями" Приштины срока действия автомобильных номеров и документов, которыми пользуются сербы, живущие на севере Косово.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, начались беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. По просьбе США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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В миреАлександр ВучичКосовоПриштинаСербияЕвросоюз
 
 
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