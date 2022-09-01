00:18 01.09.2022 (обновлено: 00:26 01.09.2022)
Минобороны Сербии заявило о начале учений в зоне безопасности у Косово
Министерство обороны Сербии заявило о начале военных учений в зоне безопасности у Косово
Военнослужащие армии Сербии. Архивное фото
РАШКА (Сербия), 1 сен — РИА Новости. Армия Сербии начала учения в зоне безопасности у Косово накануне вступления в силу новых договоренностей между Белградом и Приштиной о въездных документах, сообщило министерство обороны страны.
"Учения проводятся с целью поддержания высокой степени боеготовности задействованных подразделений и их способности быстро реагировать в случае необходимости, а также обеспечения мира и безопасности на административной линии с Автономным краем Косово и Метохия", — заявили в оборонном ведомстве.
По информации министерства, на учениях "особое внимание уделяется отработке боевых действий в случае нападения на подразделение, а также тактике, приемам и процедурам, используемым для предотвращения незаконных переходов через границу, деятельность экстремистских групп и организованной преступности".
Подготовка идет на базах и объектах в зоне безопасности, уточнили в ведомстве.
Местные жители рассказали, что они видели прибытие колонн БТР и "Камазов" с личным составом в сербские города Рашка и Нови Пазар, расположенные недалеко от административной линии Косово.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что руководство страны готово частично принять требования косовоалбанских "властей" в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС.
Это стало компромиссной мерой в ответ на продление "властями" Приштины срока действия автомобильных номеров и документов, которыми пользуются сербы, живущие на севере Косово.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, начались беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. По просьбе США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.