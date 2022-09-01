https://ria.ru/20220901/kosovo-1813593512.html

Минобороны Сербии заявило о начале учений в зоне безопасности у Косово

Минобороны Сербии заявило о начале учений в зоне безопасности у Косово - РИА Новости, 01.09.2022

Минобороны Сербии заявило о начале учений в зоне безопасности у Косово

Армия Сербии начала учения в зоне безопасности у Косово накануне вступления в силу новых договоренностей между Белградом и Приштиной о въездных документах,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T00:18

2022-09-01T00:18

2022-09-01T00:26

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РАШКА (Сербия), 1 сен — РИА Новости. Армия Сербии начала учения в зоне безопасности у Косово накануне вступления в силу новых договоренностей между Белградом и Приштиной о въездных документах, сообщило министерство обороны страны.По информации министерства, на учениях "особое внимание уделяется отработке боевых действий в случае нападения на подразделение, а также тактике, приемам и процедурам, используемым для предотвращения незаконных переходов через границу, деятельность экстремистских групп и организованной преступности".Подготовка идет на базах и объектах в зоне безопасности, уточнили в ведомстве.Местные жители рассказали, что они видели прибытие колонн БТР и "Камазов" с личным составом в сербские города Рашка и Нови Пазар, расположенные недалеко от административной линии Косово.Учения вооруженных сил Сербии в наземной зоне безопасности в пяти километрах от административной линии Косово проходят регулярно. Так, предыдущие состоялись в январе.Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что руководство страны готово частично принять требования косовоалбанских "властей" в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС.Это стало компромиссной мерой в ответ на продление "властями" Приштины срока действия автомобильных номеров и документов, которыми пользуются сербы, живущие на севере Косово.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, начались беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. По просьбе США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220831/kosovo-1813568084.html

https://ria.ru/20220827/kosovo-1812619271.html

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в мире, александр вучич, косово, приштина, сербия, евросоюз