https://ria.ru/20220901/koronavirus-1813667376.html

В Москве за сутки госпитализировали 319 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 319 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 319 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 7242 случая COVID-19, 33 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:36

2022-09-01T11:36

2022-09-01T11:36

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 7242 случая COVID-19, 33 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 7242, госпитализировано - 319 человек, выздоровело - 7550 человек, 33 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 8518 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 036 347 случаев коронавируса, выздоровел 2 808 561 человек, умерли 45 183 человека.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва