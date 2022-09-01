https://ria.ru/20220901/koronavirus-1813667376.html
В Москве за сутки госпитализировали 319 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 319 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 319 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 7242 случая COVID-19, 33 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:36
2022-09-01T11:36
2022-09-01T11:36
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756515877_0:0:1984:1116_1920x0_80_0_0_7ead8586796259374dee3a91b0327dad.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 7242 случая COVID-19, 33 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 7242, госпитализировано - 319 человек, выздоровело - 7550 человек, 33 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 8518 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 036 347 случаев коронавируса, выздоровел 2 808 561 человек, умерли 45 183 человека.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756515877_0:0:1764:1322_1920x0_80_0_0_5427d6f8c12979ad74a48dbd2d2eebe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 319 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 7242 новых случая COVID-19, умерли 33 человека