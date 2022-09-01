Рейтинг@Mail.ru
Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90 - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/kamchatka-1813605990.html
Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90
Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90 - РИА Новости, 01.09.2022
Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90
Река Большая Воровская на Камчатке, которая вышла из берегов в понедельник, подтопила 90 домов, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T05:42
2022-09-01T05:42
происшествия
соболевский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740046849_0:11:3115:1763_1920x0_80_0_0_5a82760a9cd6ae418cfa84916f29e4c7.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Река Большая Воровская на Камчатке, которая вышла из берегов в понедельник, подтопила 90 домов, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.Река Большая Воровская в Соболевском районе начала разливаться вечером в понедельник. К концу дня из-за затопленной проезжей части дорожные службы закрыли проезд на трассе Соболево - Устьевое. Во вторник утром была закрыта трасса Соболево - Кировский, которая тоже ушла под воду. Тридцать первого августа сообщалось о 44 подтопленных дворах, в селе развернули пункт временного размещения. В районе объявлен режим чрезвычайно ситуации."По данным на десять часов утра 1 сентября уровень воды в реке опустился до 328 сантиметров. Подтопленными остаются территории 90 частных и многоквартирных домов", – сказали в правительстве.
https://ria.ru/20220830/chs-1813083996.html
соболевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740046849_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_279f672a1614f15c308d270b38c880cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, соболевский район
Происшествия, Соболевский район
05:42 01.09.2022
 
Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90

Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90

© РИА Новости / С. Курников / Перейти в фотобанкУстье реки Пятибратки в окрестностях Паланы
Устье реки Пятибратки в окрестностях Паланы - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / С. Курников
Перейти в фотобанк
Устье реки Пятибратки в окрестностях Паланы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Река Большая Воровская на Камчатке, которая вышла из берегов в понедельник, подтопила 90 домов, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
Река Большая Воровская в Соболевском районе начала разливаться вечером в понедельник. К концу дня из-за затопленной проезжей части дорожные службы закрыли проезд на трассе Соболево - Устьевое. Во вторник утром была закрыта трасса Соболево - Кировский, которая тоже ушла под воду. Тридцать первого августа сообщалось о 44 подтопленных дворах, в селе развернули пункт временного размещения. В районе объявлен режим чрезвычайно ситуации.
"По данным на десять часов утра 1 сентября уровень воды в реке опустился до 328 сантиметров. Подтопленными остаются территории 90 частных и многоквартирных домов", – сказали в правительстве.
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 11:13
На западе Камчатки ввели режим ЧС
 
ПроисшествияСоболевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала