https://ria.ru/20220901/kamchatka-1813605990.html

Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90

Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90 - РИА Новости, 01.09.2022

Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90

Река Большая Воровская на Камчатке, которая вышла из берегов в понедельник, подтопила 90 домов, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T05:42

2022-09-01T05:42

2022-09-01T05:42

происшествия

соболевский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740046849_0:11:3115:1763_1920x0_80_0_0_5a82760a9cd6ae418cfa84916f29e4c7.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Река Большая Воровская на Камчатке, которая вышла из берегов в понедельник, подтопила 90 домов, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.Река Большая Воровская в Соболевском районе начала разливаться вечером в понедельник. К концу дня из-за затопленной проезжей части дорожные службы закрыли проезд на трассе Соболево - Устьевое. Во вторник утром была закрыта трасса Соболево - Кировский, которая тоже ушла под воду. Тридцать первого августа сообщалось о 44 подтопленных дворах, в селе развернули пункт временного размещения. В районе объявлен режим чрезвычайно ситуации."По данным на десять часов утра 1 сентября уровень воды в реке опустился до 328 сантиметров. Подтопленными остаются территории 90 частных и многоквартирных домов", – сказали в правительстве.

https://ria.ru/20220830/chs-1813083996.html

соболевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, соболевский район