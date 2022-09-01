https://ria.ru/20220901/kamchatka-1813605990.html
Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90
Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90 - РИА Новости, 01.09.2022
Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90
Река Большая Воровская на Камчатке, которая вышла из берегов в понедельник, подтопила 90 домов, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T05:42
2022-09-01T05:42
2022-09-01T05:42
происшествия
соболевский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740046849_0:11:3115:1763_1920x0_80_0_0_5a82760a9cd6ae418cfa84916f29e4c7.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Река Большая Воровская на Камчатке, которая вышла из берегов в понедельник, подтопила 90 домов, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.Река Большая Воровская в Соболевском районе начала разливаться вечером в понедельник. К концу дня из-за затопленной проезжей части дорожные службы закрыли проезд на трассе Соболево - Устьевое. Во вторник утром была закрыта трасса Соболево - Кировский, которая тоже ушла под воду. Тридцать первого августа сообщалось о 44 подтопленных дворах, в селе развернули пункт временного размещения. В районе объявлен режим чрезвычайно ситуации."По данным на десять часов утра 1 сентября уровень воды в реке опустился до 328 сантиметров. Подтопленными остаются территории 90 частных и многоквартирных домов", – сказали в правительстве.
https://ria.ru/20220830/chs-1813083996.html
соболевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740046849_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_279f672a1614f15c308d270b38c880cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, соболевский район
Происшествия, Соболевский район
Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90
Число подтопленных паводком на Камчатке домов выросло до 90