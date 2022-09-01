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Вышел тизер ленты "Сын" с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом
Вышел тизер ленты "Сын" с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом - РИА Новости, 01.09.2022
Вышел тизер ленты "Сын" с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом
Вышел тизер ленты "Сын" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом, сообщает The AV Club. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T05:37
2022-09-01T05:37
2022-09-01T06:24
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Вышел тизер ленты "Сын" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом, сообщает The AV Club. Главный герой Питер недавно вновь стал отцом и увлечен карьерой. Но все меняется, когда на пороге появляется его бывшая жена. Их общий сын озлоблен и прогуливает школу. Теперь Питер вынужден попытаться совмещать работу и заботу о трудном подростке.Также в проекте снимались Ванесса Кирби, Лора Дерн и Зен МакГрат.Зеллер — автор трилогии, состоящей из пьес "Мать", "Отец" и "Сын". Новый фильм снят по последней из них. Ранее постановщик также экранизировал вторую пьесу. Премьера той ленты состоялась в 2020 году. Главную роль в ней исполнил Хопкинс. За свою работу в картине актер получил "Оскар". Премьера драмы "Сын" запланирована на Венецианском кинофестивале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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05:37 01.09.2022 (обновлено: 06:24 01.09.2022)
Вышел тизер ленты "Сын" с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом
Вышел тизер ленты "Сын" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Вышел тизер ленты "Сын" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом, сообщает
The AV Club.
Главный герой Питер недавно вновь стал отцом и увлечен карьерой. Но все меняется, когда на пороге появляется его бывшая жена. Их общий сын озлоблен и прогуливает школу. Теперь Питер вынужден попытаться совмещать работу и заботу о трудном подростке.
Также в проекте снимались Ванесса Кирби, Лора Дерн и Зен МакГрат.
Зеллер — автор трилогии, состоящей из пьес "Мать", "Отец" и "Сын". Новый фильм снят по последней из них. Ранее постановщик также экранизировал вторую пьесу. Премьера той ленты состоялась в 2020 году. Главную роль в ней исполнил Хопкинс. За свою работу в картине актер получил "Оскар".
Премьера драмы "Сын" запланирована на Венецианском кинофестивале.