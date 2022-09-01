https://ria.ru/20220901/hopkins-1813541408.html

Вышел тизер ленты "Сын" с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом

Вышел тизер ленты "Сын" с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом - РИА Новости, 01.09.2022

Вышел тизер ленты "Сын" с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом

Вышел тизер ленты "Сын" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом, сообщает The AV Club. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T05:37

2022-09-01T05:37

2022-09-01T06:24

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Вышел тизер ленты "Сын" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом, сообщает The AV Club. Главный герой Питер недавно вновь стал отцом и увлечен карьерой. Но все меняется, когда на пороге появляется его бывшая жена. Их общий сын озлоблен и прогуливает школу. Теперь Питер вынужден попытаться совмещать работу и заботу о трудном подростке.Также в проекте снимались Ванесса Кирби, Лора Дерн и Зен МакГрат.Зеллер — автор трилогии, состоящей из пьес "Мать", "Отец" и "Сын". Новый фильм снят по последней из них. Ранее постановщик также экранизировал вторую пьесу. Премьера той ленты состоялась в 2020 году. Главную роль в ней исполнил Хопкинс. За свою работу в картине актер получил "Оскар". Премьера драмы "Сын" запланирована на Венецианском кинофестивале.

https://ria.ru/20220831/cage-1813385903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды