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Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде
Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде - РИА Новости, 01.09.2022
Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин после общения со школьниками-победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, спел вместе с ними... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:05
2022-09-01T19:05
2022-09-01T21:06
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после общения со школьниками-победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, спел вместе с ними гимн России.Путин провел для них открытый урок "Разговор о важном", во время которого несколько ребят попросили президента пожать им руку. А уже во время неформального общения школьники просили российского лидера расписаться у них в блокнотах, приглашали в свои школы и даже "дать пять". Там же школьница из ЛНР попросила Путина передать привет ее младшей сестре. Она рассказала, что она родилась в 2014 году и "ни дня мирной жизни не видела". Путин поинтересовался, как ее зовут, и передал Милане большой привет.Уже в самом конце ребята вместе с президентом решили спеть гимн РФ.
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"Здорово!" – Путин спел гимн России вместе со школьниками
Путин спел гимн России вместе со школьниками
2022-09-01T19:05
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россия, общество, луганская народная республика
Россия, Общество, Луганская Народная Республика
19:05 01.09.2022 (обновлено: 21:06 01.09.2022)
Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде
Путин спел гимн с российскими школьниками в Калининграде