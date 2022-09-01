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Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде
Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде - РИА Новости, 01.09.2022
Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин после общения со школьниками-победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, спел вместе с ними... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:05
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россия
общество
луганская народная республика
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после общения со школьниками-победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, спел вместе с ними гимн России.Путин провел для них открытый урок "Разговор о важном", во время которого несколько ребят попросили президента пожать им руку. А уже во время неформального общения школьники просили российского лидера расписаться у них в блокнотах, приглашали в свои школы и даже "дать пять". Там же школьница из ЛНР попросила Путина передать привет ее младшей сестре. Она рассказала, что она родилась в 2014 году и "ни дня мирной жизни не видела". Путин поинтересовался, как ее зовут, и передал Милане большой привет.Уже в самом конце ребята вместе с президентом решили спеть гимн РФ.
https://ria.ru/20220901/lnr-1813827964.html
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"Здорово!" – Путин спел гимн России вместе со школьниками
Путин спел гимн России вместе со школьниками
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россия, общество, луганская народная республика
Россия, Общество, Луганская Народная Республика
19:05 01.09.2022 (обновлено: 21:06 01.09.2022)
 
Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде

Путин спел гимн с российскими школьниками в Калининграде

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после общения со школьниками-победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, спел вместе с ними гимн России.
Путин провел для них открытый урок "Разговор о важном", во время которого несколько ребят попросили президента пожать им руку. А уже во время неформального общения школьники просили российского лидера расписаться у них в блокнотах, приглашали в свои школы и даже "дать пять". Там же школьница из ЛНР попросила Путина передать привет ее младшей сестре. Она рассказала, что она родилась в 2014 году и "ни дня мирной жизни не видела". Путин поинтересовался, как ее зовут, и передал Милане большой привет.
Уже в самом конце ребята вместе с президентом решили спеть гимн РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 18:43Специальная военная операция на Украине
Путин спросил у школьницы из ЛНР, стало ли там тише
 
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