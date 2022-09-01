https://ria.ru/20220901/gimn-1813836596.html

Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде

Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде - РИА Новости, 01.09.2022

Путин спел гимн России со школьниками в Калининграде

Президент РФ Владимир Путин после общения со школьниками-победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, спел вместе с ними... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:05

2022-09-01T19:05

2022-09-01T21:06

россия

общество

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813843549_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc46abb8a53b6e1a8bde81f176f035ff.jpg

КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после общения со школьниками-победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, спел вместе с ними гимн России.Путин провел для них открытый урок "Разговор о важном", во время которого несколько ребят попросили президента пожать им руку. А уже во время неформального общения школьники просили российского лидера расписаться у них в блокнотах, приглашали в свои школы и даже "дать пять". Там же школьница из ЛНР попросила Путина передать привет ее младшей сестре. Она рассказала, что она родилась в 2014 году и "ни дня мирной жизни не видела". Путин поинтересовался, как ее зовут, и передал Милане большой привет.Уже в самом конце ребята вместе с президентом решили спеть гимн РФ.

https://ria.ru/20220901/lnr-1813827964.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Здорово!" – Путин спел гимн России вместе со школьниками Путин спел гимн России вместе со школьниками 2022-09-01T19:05 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, луганская народная республика