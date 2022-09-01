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У берегов Гибралтара произошла утечка топлива с полузатонувшего судна - РИА Новости, 01.09.2022
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У берегов Гибралтара произошла утечка топлива с полузатонувшего судна
У берегов Гибралтара произошла утечка топлива с полузатонувшего судна - РИА Новости, 01.09.2022
У берегов Гибралтара произошла утечка топлива с полузатонувшего судна
Утечка топлива произошла с полузатонувшего судна у берегов Гибралтара, сообщает администрация порта Гибралтара. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:05
2022-09-01T16:06
в мире
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Утечка топлива произошла с полузатонувшего судна у берегов Гибралтара, сообщает администрация порта Гибралтара.Ранее сообщалось, что в понедельник два судна столкнулись в Гибралтарском заливе, одно из них частично затонуло. Частично затонувшее судно OS 35 перевозило тяжелую нефть, дизельное топливо и смазочное масло."Администрация порта Гибралтар подтвердила утечку тяжелого мазута, небольшое количество которого вышло за периметр бонового заграждения", - говорится в сообщении на сайте портового управления. О площади разлива топлива не сообщается.Как отмечается, спасательная команда определила, что источником утечки являются два вентиляционных отверстия в топливных резервуарах судна. Как сообщается, все вентиляционные отверстия были ранее загерметизированы, но пломбы на двух из них ослабли в результате повреждений, полученных судном при столкновении.По данным портового управления, водолазы, прибывшие на место происшествия, смогли восстановить пломбы, в настоящее время предпринимаются попытки остановить выброс нефти из вентиляционных отверстий.Кроме того, сообщается, что одно из подразделений портового управления Гибралтара и морское спасательное судно находятся ниже по течению от судна и собирают топливо, которое уже вытекло. Отмечается также, что к судну, с которого произошла утечка, будет подогнана баржа, чтобы начать откачку топлива.Однако, как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо испанскому телеканалу TVE, угол положения судна затрудняет извлечение мазута. Он также заявил, что для откачки топлива из различных резервуаров судна потребуется около 50 часов.
https://ria.ru/20220829/gibraltar-1812835327.html
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в мире, гибралтар
В мире, Гибралтар
16:05 01.09.2022 (обновлено: 16:06 01.09.2022)
 
У берегов Гибралтара произошла утечка топлива с полузатонувшего судна

В Гибралтарском заливе произошла утечка топлива с полузатонувшего судна OS 35

© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в фотобанкМорской порт Гибралтара
Морской порт Гибралтара - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Ольга Головко
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Морской порт Гибралтара. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Утечка топлива произошла с полузатонувшего судна у берегов Гибралтара, сообщает администрация порта Гибралтара.
Ранее сообщалось, что в понедельник два судна столкнулись в Гибралтарском заливе, одно из них частично затонуло. Частично затонувшее судно OS 35 перевозило тяжелую нефть, дизельное топливо и смазочное масло.
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"Администрация порта Гибралтар подтвердила утечку тяжелого мазута, небольшое количество которого вышло за периметр бонового заграждения", - говорится в сообщении на сайте портового управления. О площади разлива топлива не сообщается.
Как отмечается, спасательная команда определила, что источником утечки являются два вентиляционных отверстия в топливных резервуарах судна. Как сообщается, все вентиляционные отверстия были ранее загерметизированы, но пломбы на двух из них ослабли в результате повреждений, полученных судном при столкновении.
По данным портового управления, водолазы, прибывшие на место происшествия, смогли восстановить пломбы, в настоящее время предпринимаются попытки остановить выброс нефти из вентиляционных отверстий.
Кроме того, сообщается, что одно из подразделений портового управления Гибралтара и морское спасательное судно находятся ниже по течению от судна и собирают топливо, которое уже вытекло. Отмечается также, что к судну, с которого произошла утечка, будет подогнана баржа, чтобы начать откачку топлива.
Однако, как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо испанскому телеканалу TVE, угол положения судна затрудняет извлечение мазута. Он также заявил, что для откачки топлива из различных резервуаров судна потребуется около 50 часов.
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