https://ria.ru/20220901/gazprom-1813846074.html

Германия не ведет переговоров с "Газпромом" о поставках газа

Германия не ведет переговоров с "Газпромом" о поставках газа - РИА Новости, 01.09.2022

Германия не ведет переговоров с "Газпромом" о поставках газа

Минэкономики ФРГ не ведет прямых переговоров с "Газпромом" и не рассчитывает на поставки газа в Германию по трубопроводу "Северного потока 1" в зимний период,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:54

2022-09-01T19:54

2022-09-01T19:54

экономика

германия

газпром

северный поток

siemens

россия

европа

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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Минэкономики ФРГ не ведет прямых переговоров с "Газпромом" и не рассчитывает на поставки газа в Германию по трубопроводу "Северного потока 1" в зимний период, сообщил Bloomberg, ссылаясь на слова министра экономики этой страны Роберта Хабека."Между моим министерством и "Газпромом" нет прямых переговоров", - сказал Хабек, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что "Газпром" возобновит поставки по "Северному потоку 1" после завершения ремонтных работ, и поддерживает ли правительство контакт с российской компанией."Я считаю, что мы никак не можем полагаться на Россию или полагаться на "Газпром". Остальное - чистая спекуляция. Мы не должны рассчитывать на поступление газа из "Северного потока-1" в зимний период", - приводит агентство слова министра ФРГ."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина.Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60.После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, предполагает "Газпром".

https://ria.ru/20220901/shell-1813840527.html

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экономика, германия, газпром, северный поток, siemens, россия, европа