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Германия не ведет переговоров с "Газпромом" о поставках газа - РИА Новости, 01.09.2022
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Германия не ведет переговоров с "Газпромом" о поставках газа
Германия не ведет переговоров с "Газпромом" о поставках газа - РИА Новости, 01.09.2022
Германия не ведет переговоров с "Газпромом" о поставках газа
Минэкономики ФРГ не ведет прямых переговоров с "Газпромом" и не рассчитывает на поставки газа в Германию по трубопроводу "Северного потока 1" в зимний период,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:54
2022-09-01T19:54
экономика
германия
газпром
северный поток
siemens
россия
европа
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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Минэкономики ФРГ не ведет прямых переговоров с "Газпромом" и не рассчитывает на поставки газа в Германию по трубопроводу "Северного потока 1" в зимний период, сообщил Bloomberg, ссылаясь на слова министра экономики этой страны Роберта Хабека."Между моим министерством и "Газпромом" нет прямых переговоров", - сказал Хабек, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что "Газпром" возобновит поставки по "Северному потоку 1" после завершения ремонтных работ, и поддерживает ли правительство контакт с российской компанией."Я считаю, что мы никак не можем полагаться на Россию или полагаться на "Газпром". Остальное - чистая спекуляция. Мы не должны рассчитывать на поступление газа из "Северного потока-1" в зимний период", - приводит агентство слова министра ФРГ."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина.Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60.После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, предполагает "Газпром".
https://ria.ru/20220901/shell-1813840527.html
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экономика, германия, газпром, северный поток, siemens, россия, европа
Экономика, Германия, Газпром, Северный поток, Siemens, Россия, Европа
19:54 01.09.2022
 
Германия не ведет переговоров с "Газпромом" о поставках газа

Хабек: Германия не ведет переговоров с "Газпромом" и не полагается на "Северный поток"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Минэкономики ФРГ не ведет прямых переговоров с "Газпромом" и не рассчитывает на поставки газа в Германию по трубопроводу "Северного потока 1" в зимний период, сообщил Bloomberg, ссылаясь на слова министра экономики этой страны Роберта Хабека.
"Между моим министерством и "Газпромом" нет прямых переговоров", - сказал Хабек, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что "Газпром" возобновит поставки по "Северному потоку 1" после завершения ремонтных работ, и поддерживает ли правительство контакт с российской компанией.
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"Я считаю, что мы никак не можем полагаться на Россию или полагаться на "Газпром". Остальное - чистая спекуляция. Мы не должны рассчитывать на поступление газа из "Северного потока-1" в зимний период", - приводит агентство слова министра ФРГ.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина.
Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60.
После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, предполагает "Газпром".
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ЭкономикаГерманияГазпромСеверный потокSiemensРоссияЕвропа
 
 
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