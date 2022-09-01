https://ria.ru/20220901/gazprom-1813834485.html

Новак заявил о росте дивидендов "Газпрома"

Новак заявил о росте дивидендов "Газпрома" - РИА Новости, 01.09.2022

Новак заявил о росте дивидендов "Газпрома"

Добыча газа падает, а дивиденды "Газпрома" растут, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, характеризуя текущую ситуацию со снижением добычи газа... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:59

2022-09-01T18:59

2022-09-01T18:59

экономика

газпром

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759527536_0:165:3212:1971_1920x0_80_0_0_3f65e2b94e941f7087dd0d6e9cdd1cd6.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Добыча газа падает, а дивиденды "Газпрома" растут, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, характеризуя текущую ситуацию со снижением добычи газа компанией и возможными рисками для нее."Добыча газа падает, а дивиденды "Газпрома" растут. Есть директива, есть решение совета директоров. Там только собрание акционеров нужно", - сказал Новак, отвечая на вопрос о несет ли риски для компании падение добычи газа.На этой неделе во вторник "Газпром" сообщил, что совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в 51,03 рубля на акцию, акционеры обсудят этот вопрос на внеочередном собрании 30 сентября.По последним данным "Газпрома", добыча газа за 7,5 месяцев снизилась на 13,2%, до 274,8 миллиарда кубометров.

https://ria.ru/20220901/gazprom-1813829854.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, газпром, цены на нефть