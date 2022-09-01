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Новак заявил о росте дивидендов "Газпрома" - РИА Новости, 01.09.2022
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Новак заявил о росте дивидендов "Газпрома"
Новак заявил о росте дивидендов "Газпрома" - РИА Новости, 01.09.2022
Новак заявил о росте дивидендов "Газпрома"
Добыча газа падает, а дивиденды "Газпрома" растут, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, характеризуя текущую ситуацию со снижением добычи газа... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:59
2022-09-01T18:59
экономика
газпром
цены на нефть
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Добыча газа падает, а дивиденды "Газпрома" растут, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, характеризуя текущую ситуацию со снижением добычи газа компанией и возможными рисками для нее."Добыча газа падает, а дивиденды "Газпрома" растут. Есть директива, есть решение совета директоров. Там только собрание акционеров нужно", - сказал Новак, отвечая на вопрос о несет ли риски для компании падение добычи газа.На этой неделе во вторник "Газпром" сообщил, что совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в 51,03 рубля на акцию, акционеры обсудят этот вопрос на внеочередном собрании 30 сентября.По последним данным "Газпрома", добыча газа за 7,5 месяцев снизилась на 13,2%, до 274,8 миллиарда кубометров.
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экономика, газпром, цены на нефть
Экономика, Газпром, Цены на нефть
18:59 01.09.2022
 
Новак заявил о росте дивидендов "Газпрома"

Новак заявил, что дивиденды "Газпрома" растут, но добыча газа падает

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Добыча газа падает, а дивиденды "Газпрома" растут, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, характеризуя текущую ситуацию со снижением добычи газа компанией и возможными рисками для нее.
"Добыча газа падает, а дивиденды "Газпрома" растут. Есть директива, есть решение совета директоров. Там только собрание акционеров нужно", - сказал Новак, отвечая на вопрос о несет ли риски для компании падение добычи газа.
На этой неделе во вторник "Газпром" сообщил, что совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в 51,03 рубля на акцию, акционеры обсудят этот вопрос на внеочередном собрании 30 сентября.
По последним данным "Газпрома", добыча газа за 7,5 месяцев снизилась на 13,2%, до 274,8 миллиарда кубометров.
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