https://ria.ru/20220901/gazprom-1813829854.html

"Газпром" заявил о падении экспорта в дальнее зарубежье на 37,4 процента

"Газпром" заявил о падении экспорта в дальнее зарубежье на 37,4 процента - РИА Новости, 01.09.2022

"Газпром" заявил о падении экспорта в дальнее зарубежье на 37,4 процента

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев текущего года сократился на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 82,2... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:48

2022-09-01T18:48

2022-09-01T18:48

экономика

газпром

китай

сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев текущего года сократился на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 82,2 миллиарда кубометров газа, сообщила компания."Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 82,2 миллиарда кубометров - на 37,4% (на 49,1 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании в мессенджере Telegram о результатах работы с начала года.При этом растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. "Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств", - добавляется в сообщении.Также спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2,9%, или на 4,7 миллиарда кубометров.По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров - до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.

https://ria.ru/20220901/gazoprovod-1813796870.html

китай

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экономика, газпром, китай, сила сибири (газопровод)