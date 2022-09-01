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"Газпром" заявил о падении экспорта в дальнее зарубежье на 37,4 процента
"Газпром" заявил о падении экспорта в дальнее зарубежье на 37,4 процента - РИА Новости, 01.09.2022
"Газпром" заявил о падении экспорта в дальнее зарубежье на 37,4 процента
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев текущего года сократился на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 82,2... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:48
2022-09-01T18:48
2022-09-01T18:48
экономика
газпром
китай
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев текущего года сократился на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 82,2 миллиарда кубометров газа, сообщила компания."Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 82,2 миллиарда кубометров - на 37,4% (на 49,1 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании в мессенджере Telegram о результатах работы с начала года.При этом растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. "Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств", - добавляется в сообщении.Также спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2,9%, или на 4,7 миллиарда кубометров.По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров - до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.
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экономика, газпром, китай, сила сибири (газопровод)
Экономика, Газпром, Китай, Сила Сибири (газопровод)
"Газпром" заявил о падении экспорта в дальнее зарубежье на 37,4 процента
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за восемь месяцев упал на 37,4 процента