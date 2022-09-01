https://ria.ru/20220901/gazoprovody-1813647891.html

Газопроводы для ТОР и местных сел строят в Михайловском районе Приморья

Газопроводы для ТОР и местных сел строят в Михайловском районе Приморья - РИА Новости, 01.09.2022

Газопроводы для ТОР и местных сел строят в Михайловском районе Приморья

Два газопровода строят в Михайловском районе Приморья, они позволят уже в этом году обеспечить газоснабжение ТОР "Михайловский", сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:39

2022-09-01T10:39

2022-09-01T10:40

экономика

приморский край

жкх

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Два газопровода строят в Михайловском районе Приморья, они позволят уже в этом году обеспечить газоснабжение ТОР "Михайловский", сообщает правительство региона."По словам министра энергетики и газоснабжения Приморского края Андрея Леонтьева, газопроводы строятся по двум направлениям. Первый: Григорьевка – Новожатково, его протяженность составляет 22,5 километра, 17 из них уже проложено, тем самым готовность объекта превышает 80%. К 15 октября он будет полностью готов. Второй: Степное – Элитное – Григорьевка, он более длинный – 56 километров и готов почти на 40%", - говорится в сообщении.По словам Леонтьева, газопроводы к 15 декабря позволят обеспечить топливом резидентов ТОР "Михайловский". Генеральный директор компании "Русагро-Приморье", являющейся резидентом ТОР, Илья Мещеряков отметил, что переход на природный газ сократит производственные затраты предприятия на энергоресурсы в 10 раз.Власти региона добавляют, что газом обеспечат также население соседних поселков. Газораспределительные сети для них построят в 2024 году.В регионе действует государственная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целями являются газификация региона, направленная на рост потребления природного газа, развитие энергетики для увеличения объема потребления мощностей, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае для снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями.

https://ria.ru/20220829/rybaki-1812788078.html

https://ria.ru/20220825/primore-1811985902.html

приморский край

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, приморский край, жкх