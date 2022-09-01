https://ria.ru/20220901/gazoprovod-1813796870.html
Новак ответил на вопрос о возобновлении работы "Северного потока"
Новак ответил на вопрос о возобновлении работы "Северного потока" - РИА Новости, 01.09.2022
Новак ответил на вопрос о возобновлении работы "Северного потока"
Власти РФ исходят из того, что прокачка газа по "Северному потоку" остановлена на три дня, как и заявлял "Газпром", сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:20
2022-09-01T17:20
2022-09-01T17:20
экономика
россия
газпром
европа
северный поток
александр новак
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти РФ исходят из того, что прокачка газа по "Северному потоку" остановлена на три дня, как и заявлял "Газпром", сообщил вице-премьер Александр Новак."Это технические вопросы, "Газпромом" было заявлено, что остановка на 3 дня, исходим из этого заявления", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, возобновит ли компания прокачку по "Северному потоку" 3 сентября.Со среды, 31 августа, поставки газа из России в Европу по трубопроводу "Северный поток" остановлены на трое суток. Как объяснял "Газпром", это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая", которые будут проведены вместе со специалистами Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые 1000 часов надо проводить обслуживание ГПА.
https://ria.ru/20220831/potok-1813376527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, газпром, европа, северный поток, александр новак
Экономика, Россия, Газпром, Европа, Северный поток, Александр Новак
Новак ответил на вопрос о возобновлении работы "Северного потока"
Новак: "Газпром" заявил об остановке "Северного потока" на три дня, надо исходить из этого