https://ria.ru/20220901/gaz-1813773862.html
ЕК не известны детали договора Венгрии и "Газпрома", заявил представитель
ЕК не известны детали договора Венгрии и "Газпрома", заявил представитель - РИА Новости, 01.09.2022
ЕК не известны детали договора Венгрии и "Газпрома", заявил представитель
Еврокомиссия (ЕК) не располагает детальной информацией о новой договорённости по поставкам с 1 сентября газа из России в Венгрию, сказал представитель ЕК Тим... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:21
2022-09-01T16:21
2022-09-01T16:21
экономика
петер сийярто
еврокомиссия
мид венгрии
газпром
турецкий поток
сербия
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БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не располагает детальной информацией о новой договорённости по поставкам с 1 сентября газа из России в Венгрию, сказал представитель ЕК Тим Макфи на брифинге.Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию."Еврокомиссия не является участником этого контракта, не имеет детальной информации об этом контракте, поэтому мы не можем сказать, какая цена будет платиться за газ", - ответил Макфи на вопрос, касающийся стоимости газа в рамках новой договорённости."Я напомню, что страны-члены договорились… сократить нашу общую зависимость от российских энергоносителей, мы приняли регулирование по экономии энергии для сокращения спроса (на газ - ред.) на 15% этой зимой. Мы поддерживаем регулярные контакты со всеми странами-членами по претворению в жизнь этих планов", - добавил он.
https://ria.ru/20220901/gaz-1813735972.html
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экономика, петер сийярто, еврокомиссия, мид венгрии, газпром, турецкий поток, сербия
Экономика, Петер Сийярто, Еврокомиссия, МИД Венгрии, Газпром, Турецкий поток, Сербия
ЕК не известны детали договора Венгрии и "Газпрома", заявил представитель
Представитель Еврокомиссии заявил, что им не известны детали договора Венгрии и "Газпрома"