https://ria.ru/20220901/frantsiya-1813708547.html

Макрон пообещал сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности

Макрон пообещал сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности - РИА Новости, 01.09.2022

Макрон пообещал сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности

Президент Макрон пообещал сделать армию Франции первой в Европе по оснащенности. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:31

2022-09-01T13:31

2022-09-01T13:31

в мире

франция

эммануэль макрон

евросоюз

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ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Президент Макрон пообещал сделать армию Франции первой в Европе по оснащенности."Сильная армия – ключевой пункт нашей стратегии… У нас есть программа вооружений на 2019-2024 годы, которая позволит нам восстановить наши возможности, а также адаптироваться к актуальной ситуации в мире, что позволит сделать французскую армию первой армией в Европе", - сказал Макрон в четверг, выступая на открытии конференции послов Франции.Ранее Макрон призвал министерство обороны пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы в свете конфликта на Украине. Он отмечал, что Франция "вступила в военную экономику".

https://ria.ru/20220817/mali-1810260566.html

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, эммануэль макрон, евросоюз