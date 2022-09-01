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Макрон пообещал сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности - РИА Новости, 01.09.2022
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Макрон пообещал сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности
Макрон пообещал сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности - РИА Новости, 01.09.2022
Макрон пообещал сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности
Президент Макрон пообещал сделать армию Франции первой в Европе по оснащенности. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:31
2022-09-01T13:31
в мире
франция
эммануэль макрон
евросоюз
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ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Президент Макрон пообещал сделать армию Франции первой в Европе по оснащенности."Сильная армия – ключевой пункт нашей стратегии… У нас есть программа вооружений на 2019-2024 годы, которая позволит нам восстановить наши возможности, а также адаптироваться к актуальной ситуации в мире, что позволит сделать французскую армию первой армией в Европе", - сказал Макрон в четверг, выступая на открытии конференции послов Франции.Ранее Макрон призвал министерство обороны пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы в свете конфликта на Украине. Он отмечал, что Франция "вступила в военную экономику".
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в мире, франция, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз
13:31 01.09.2022
 
Макрон пообещал сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности

Макрон пообещал сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности к 2024 году

© AP Photo / Christophe Petit Tesson, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции "Бархан" в Мали
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции Бархан в Мали - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Christophe Petit Tesson, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции "Бархан" в Мали. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Президент Макрон пообещал сделать армию Франции первой в Европе по оснащенности.
"Сильная армия – ключевой пункт нашей стратегии… У нас есть программа вооружений на 2019-2024 годы, которая позволит нам восстановить наши возможности, а также адаптироваться к актуальной ситуации в мире, что позволит сделать французскую армию первой армией в Европе", - сказал Макрон в четверг, выступая на открытии конференции послов Франции.
Ранее Макрон призвал министерство обороны пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы в свете конфликта на Украине. Он отмечал, что Франция "вступила в военную экономику".
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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