Макрон пообещал сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности
Макрон пообещал сделать французскую армию первой в Европе по оснащенности к 2024 году
© AP Photo / Christophe Petit Tesson, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции "Бархан" в Мали
© AP Photo / Christophe Petit Tesson, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции "Бархан" в Мали. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Президент Макрон пообещал сделать армию Франции первой в Европе по оснащенности.
"Сильная армия – ключевой пункт нашей стратегии… У нас есть программа вооружений на 2019-2024 годы, которая позволит нам восстановить наши возможности, а также адаптироваться к актуальной ситуации в мире, что позволит сделать французскую армию первой армией в Европе", - сказал Макрон в четверг, выступая на открытии конференции послов Франции.
Ранее Макрон призвал министерство обороны пересмотреть закон о военном программировании на 2019-2025 годы в свете конфликта на Украине. Он отмечал, что Франция "вступила в военную экономику".