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Обстановка у Запорожской АЭС спокойная - РИА Новости, 01.09.2022
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Обстановка у Запорожской АЭС спокойная
Обстановка у Запорожской АЭС спокойная - РИА Новости, 01.09.2022
Обстановка у Запорожской АЭС спокойная
Обстановка у главного входа на Запорожскую АЭС в день ожидаемого прибытия миссии МАГАТЭ спокойная, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:56
2022-09-01T14:37
энергодар
в мире
запорожская область
украина
запорожская аэс
магатэ
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Обстановка у главного входа на Запорожскую АЭС в день ожидаемого прибытия миссии МАГАТЭ спокойная, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Около здания безлюдно и тихо.По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС.Как заявило Минобороны, несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем, добавили в министерстве.
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энергодар
запорожская область
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энергодар, в мире, запорожская область, украина, запорожская аэс, магатэ
Энергодар, В мире, Запорожская область, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
13:56 01.09.2022 (обновлено: 14:37 01.09.2022)
 
Обстановка у Запорожской АЭС спокойная

Обстановка у главного входа на Запорожскую АЭС в день прибытия миссии МАГАТЭ спокойная

© РИА НовостиПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара
© РИА Новости
Последствия обстрела Энергодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Обстановка у главного входа на Запорожскую АЭС в день ожидаемого прибытия миссии МАГАТЭ спокойная, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Около здания безлюдно и тихо.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС.
Как заявило Минобороны, несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем, добавили в министерстве.
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ЭнергодарВ миреЗапорожская областьУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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