https://ria.ru/20220901/energodar-1813716482.html

Обстановка у Запорожской АЭС спокойная

Обстановка у Запорожской АЭС спокойная - РИА Новости, 01.09.2022

Обстановка у Запорожской АЭС спокойная

Обстановка у главного входа на Запорожскую АЭС в день ожидаемого прибытия миссии МАГАТЭ спокойная, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:56

2022-09-01T13:56

2022-09-01T14:37

энергодар

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запорожская область

украина

запорожская аэс

магатэ

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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Обстановка у главного входа на Запорожскую АЭС в день ожидаемого прибытия миссии МАГАТЭ спокойная, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Около здания безлюдно и тихо.По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС.Как заявило Минобороны, несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220901/magate-1813709639.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

энергодар, в мире, запорожская область, украина, запорожская аэс, магатэ